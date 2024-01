German Music Export der Initiative Musik präsentiert 15 Acts beim Eurosonic Noorderslag

Die Initiative Musik präsentiert auf dem Eurosonic Noorderslag (ESNS) vom 17. bis 20. Januar 2024 fünfzehn vielversprechende Musik-Acts aus Deutschland einem internationalen Publikum. Nach zwei hybriden Ausgaben erwartet das Konferenz- und Showcase-Festival im niederländischen Groningen über 4.000 Delegates.

Das ESNS ist für Booker von über 400 internationalen Festivals eines der wichtigsten Branchenereignisse des Jahres und gilt als Plattform und Barometer für die angesagtesten Newcomer in Europa. Die EU-Talentplattform ESNS Exchange bietet aufsteigenden Talenten die Chance, auf zahlreichen internationalen Festivals zu spielen. Über 130 Festivals aus Europa, darunter zwanzig aus Deutschland, beteiligen sich an dem Programm.

Die Initiative Musik vertritt ESNS Exchange erneut von deutscher Seite als nationales Exportbüro und agiert somit als maßgebliche Länderpartnerin, die Musiker und Festivals aktiv bei ihrer Internationalisierung fördert. Um die internationale Vernetzung deutscher Musiker und Branchenakteure weiter zu unterstützen, lädt die Initiative Musik außerdem mit ihrem German Music Export am 19. Januar 2024 ab 9:30 Uhr zum „German Breakfast“. Das Networking-Event dient dem Austausch von deutschen Delegates mit internationalen Partnern sowie der Stärkung bestehender und neuer Kooperationen.

Die Aktivitäten der Initiative Musik in Groningen umfassen auch einen Panel-Talk im Konferenzprogramm: Neus López, Leiterin Export, wird am 18. Januar von 13:30 bis 14:30 Uhr als Speakerin an dem EMMA-Panel „Thriving or just Surviving: Strategies for the future of Music Management“ teilnehmen. Dort wird sie die Perspektive des German Music Export der Initiative Musik in der Diskussion über die zukünftige Ausrichtung des Managements vertreten.

Der Berliner Pop-Act ClockClock spielt im Showcase-Programm des ESNS und gehört zudem zu den Nominierten der Music Moves Europe (MME) Awards, einem von der EU geförderten Preis für Pop und aktuelle Musik. Zu den früheren Gewinnern gehören unter anderem Dua Lipa, Stromae, Rosalía, Alyona Alyona und Alice Merton.

Im Rahmen des Exportprogramms Internationale Tourförderung hat die Initiative Musik zum ESNS acht Bands finanziell unterstützt: Betterov, Brockhoff, Catt, Eddington Again, Güner Künier, Orbit und The Winston Brothers. Die Projektmittel für die Beteiligung der Initiative Musik an ESNS Exchange und die Internationale Tourförderung werden über den Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zur Verfügung gestellt.

Acts aus Deutschland beim ESNS 2024 in Groningen:

17. Januar 2024:

- Brockhoff, 20:50-21:00 Uhr, Maas Front

- Get Jealous, 22:10-22:50 Uhr, Platosonic

- The Winston Brothers, 22:50-23:30 Uhr, Machinefabriek

18. Januar 2024:

- Amistat, 00:50-01:30 Uhr, Stadsschouwburg

- Güner Künier, 19:30-20:10 Uhr, Mutua Fides

- Betterov, 20:10-20:50 Uhr, Forum Rabostudio

- Eddington Again, 21:30-22:10 Uhr, Simplon Main

- Shapednoise, 23:30-00:10 Uhr, Simplon Upstairs

19. Januar 2024:

- Iedereen, 00:50-01:30 Uhr, All Round

- ClockClock, 00:50-01:30 Uhr, Stadsschouwburg

- Thala, 20:10-20:50 Uhr, Platosonic

- Kamrad, 22:10-22:50 Uhr, Stadsschouwburg

- Orbit, 23:30-00:10 Uhr, Mutua Fides

20. Januar 2024:

- Catt, 00:10-00:50 Uhr, Grand Theatre Up

- Wax Museum, 01:30-02:10 Uhr, Forum Rabostudio4

ESNS-Exchange-Festivals aus Deutschland:

- c/o Pop Festival, 24.-28. April 2024, Köln

- Das Fest, 18.-21. Juli 2024, Karlsruhe

- Haldern Pop, 8.-10. August 2024, Haldern

- Happiness Festival, 11.-13. Juli 2024, Straubenhardt

- Hurricane Festival, 21.-23. Juni 2024, Scheeßel

- Immergut Festival, 30. Mai-1. Juni 2024, Neustrelitz

- Juicy Beats Festival, 26.-27. Juli 2024, Dortmund

- Maifeld Derby, 31. Mai-2. Juni 2024, Mannheim

- Melt!, 11.-13. Juli 2024, Gräfenhainichen

- Orange Blossom Special, 17.-19. Mai 2024, Beverungen

- Reeperbahn Festival, 18.-21. September 2024, Hamburg

- Rocco Del Schlacko, 8.-10. August 2024, Püttlingen

- Rock am Ring, 7.-9. Juni 2024, Nürburgring

- Rock im Park, 7.-9. Juni 2024, Nürnberg

- Rolling Stone Beach, 15.-16. November 2024, Weissenhäuser Strand

- Southside Festival, 21.-23. Juni 2024, Neuhausen ob Eck

- Summer Breeze Open Air, 14.-17. August 2024, Dinkelsbühl

- Superbloom Festival, 7.-8. September 2024, München

- Taubertal Festival, 8.-11. August 2024, Rothenburg ob der Tauber

- Wacken Open Air, 31. Juli-3. August 2024, Wacken

