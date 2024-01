Extrabreit - Weihnachts-Blitztournee 2023



Die Wirklichkeit ist Extrabreit

Es gibt Rockbands, die sind zeitlos. Sie altern nicht. Ihre Shows sind immer gleich - gleich gut. Dazu zählten bis vor kurzem die Amerikaner Kiss, die sich mit ihren Masken sogar die Optik erhielten. Und die Rolling Stones, natürlich. In England sind das wohl Bands wie Status Quo. Oder aus den 80ern Fischer-Z um John Watts. Aber deutsche Bands, die auch auf Deutsch sangen? Da gab es in den 80ern einzelne Personen wie Nena, die auch heute noch nichts von ihrer Ausstrahlung verloren haben. Aber Bands?



Rückblick: 1982 fand eine "Rock-Festival-Tour" statt, gesponsert von Levi's Jeans. Mit dabei waren Prima Klima, Interzone, Spliff - und Extrabreit. Prima Klima waren kurzlebig und verschwanden nach der Neuen Deutschen Welle (NDW), der man auch die anderen drei Bands unpassender Weise zurechnete, sofort wieder. Heiner Pudelko, die Stimme von Interzone, ist schon bald 30 Jahre tot. Spliff, bestehend aus den ehemaligen Musikern der Nina Hagen-Band, trennte sich auch nach wenigen Jahren - zu groß waren die Egos jedes Einzelnen. Herwig Mitteregger macht heute noch Musik, Potsch Potschka betreibt ein eigenes Studio, und Reinhold Heil wurde zum gefeierten Filmmusik-Komponisten. Manne Praeker, der Sänger von "Heut' Nacht", ist leider auch vor einigen Jahren verstorben.



Alle vier Bands spielten und produzierten ihre Musik miteinander und untereinander, doch nur eine Truppe hat bis heute durchgehalten, und das agiler denn je: Extrabreit (die vierjährige Pause einmal außen vor gelassen). Dass in den damaligen Jungs und heutigen Herren mehr steckt als nur die Spaßtruppe um "Hurra, die Schule brennt" und "Flieger, grüß mir die Sonne" konnte man schon damals an Songs wie "Der Präsident ist tot" erkennen. Extrabreit haben all die Jahre mehr oder weniger unbeschadet überstanden und spielen seit Jahren in einer konstanten Besetzung mit drei Ur- und zwei ewig langen Mitgliedern. Die fantastischen Fünf mussten nie zurückkehren - sie waren immer da.



Ähnlich wie Torfrock gehen sie alljährlich im November/Dezember auf Tour, und was bei den Nordlichtern "Bagaluten Wiehnacht" heißt, nennen die Hagener "Weihnachts-Blitztournee", kurz: WBT. Die Clubtour ist fast überall ausverkauft - und Extrabreit liefern, was vor allem an Frontmann Kai Havaii liegt, der eben nicht dickbräsig mit Bierbauch hinterm Mikro steht und trotz Autotune keinen geraden Satz singen kann, sondern energetisch aufgeladen und mit einer Stimme, die nicht einen Funken seit den 80ern eingebüßt hat, durchs Programm führt, Anekdoten inbegriffen: "Wir haben uns einen Übungsraum mit Nena geteilt, aber das ging nicht lange gut. Nena war extrem ordentlich, da musste alles nach der Probe wieder an seinem Platz liegen. Wir waren da nicht so..."



Und wer denkt, es sei eine Retro-Tour mit einer ausschließlich aus den 80er Jahren stammenden Songauswahl: weit gefehlt. Während der Pandemie gab es ein neues Album, welches den alten Titeln durchaus das Wasser reichen kann und auch im Set deutlich berücksichtigt (und gefeiert) wurde.



Fazit: Auch nach über vierzig Jahren liefern Extrabreit ab - mit ganz viel Spielfreude verbunden mit der Vorfreude auf die nächste WBT-Runde. O-Ton Kai Havaii: "Dankbar und ein bisschen wehmütig bin ich, wenn ich auf die achtzehn Shows der hinter uns liegenden Tour zurückblicke. Dass alles so gut läuft und wir von Viren und anderen Plagen weitgehend verschont geblieben sind, ist nicht selbstverständlich. Es war sehr emotional und mitreißend, ein geiler Trip mit einer verschworenen Bande. Heißen Dank an meine Kollegen Stefan, Rolf, Bubi und Lars und ganz ausdrücklich an unsere formidable Crew: Ohne euch liefe gar nix. Euch allen und unseren Fans und Freunden ein spannendes, gesundes und sexy Jahr 2024! Die Lage ist vertrackt - aber das war sie schon immer. Vorwärts durch die Zeit!"



Auf der technischen Seite haben Extrabreit eine kleine Crew mit dabei, die einen hervorragenden Job macht und auf die Technik des jeweiligen Clubs zurückgreift. Für die Drums und Bühnenmonitore ist Jan "Brenna" Kölpin (links) zuständig, Thorsten Boarz (Mitte) kümmert sich um die Gitarren, und am FOH steht Michael Danielak (rechts). Das Licht kommt jeweils vom Haus.



Band & Crew



Kai "Havaii" Schlasse (Gesang, seit 1978)

Stefan "Kleinkrieg" Klein (Gitarre, seit 1978)

Bubi Hönig (Gitarre, seit 1991)

Lars "Larsson" Hartmann (Bass, seit 2002)

Rolf Möller (Schlagzeug, seit 1980 + seit dem Kindergarten mit Stefan befreundet)



Michael Danielak (FOH)

Jan "Brenna" Kölpin (Drums, Bühnenmonitore)

Thorsten Boarz (Gitarren)



Tourdaten



17.11.2023 Trier

18.11.2023 Essen

19.11.2023 Bremen

23.11.2023 Bensheim

24.11.2023 München

25.11.2023 Nürnberg

30.11.2023 Köln

01.12.2023 Übach-Palenberg

02.12.2023 Osnabrück

07.12.2023 Marburg

08.12.2023 Siegburg

09.12.2023 Hagen

15.12.2023 Düsseldorf

16.12.2023 Aschaffenburg

17.12.2023 Bochum

28.12.2023 Berlin

29.12.2023 Hannover

30.12.2023 Hamburg



Der Vorverkauf für die WBT 2024 hat bereits begonnen...



WBT Set 2023



Extrabreit

Her mit den Abenteuern

Geisterbahn fahrn

Winter

Glück & Geld

Kleptomanie

Joachim muß härter werden

Der Führer schenkt den Klonen eine Stadt

Polizisten

110

Wilhelmsplatz

Liebling

Der Präsident ist tot

Ruhm

Der letzte Schliff

Gib mir mehr davon

Vorwärts durch die Zeit

Für mich soll's rote Rosen regnen (Hildegard Knef)

Mary Jane

Lottokönig

3-D

Hart wie Marmelade

Flieger, grüß mir die Sonne (Hans Albers)



Hurra, hurra, die Schule brennt

Annemarie

Junge, wir können so heiß sein (Lou Reed)



Fotos: Stephan Kwiecinski, privat (Crew)