DirectOut eröffnet neuen Unternehmenssitz in Mittweida

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich DirectOut auf die Herstellung von Audio-Lösungen für Broadcast-, Studio-, Live- und Installed-Sound-Anwendungen konzentriert. Das Unternehmen bietet Schnittstellen, Routing, Wandlung, Audio-Netzwerkinfrastruktur und DSP-basierte Lösungen an und betreut Kunden weltweit. Im Sommer letzten Jahres hat DirectOut seinen Unternehmenssitz innerhalb von Mittweida verlegt und ist in neue Räumlichkeiten gezogen.

„Mit drei neuen Teammitgliedern macht DirectOut einen entscheidenden Schritt in die Zukunft“, sagt Jan Ehrlich, CEO des Unternehmens. Denny Drechsel, der das Team im Bereich Einkauf unterstützt, soll dazu beitragen, die Einkaufsprozesse zu optimieren und zu qualifizieren. Kathrin Kremski, die seit dem 1. Juli 2023 als Marketing Managerin das Team verstärkt, soll die Marketingaktivitäten von DirectOut bündeln und koordinieren.

Claudio Scavazza verstärkt das Unternehmen im Bereich des Kundensupports. In seiner Position als Support- und Applikationsingenieur soll Scavazza Anwender mit dem Schwerpunkt Pro-Audio bei der Entwicklung innovativer Lösungen auf Basis der DirectOut-Audio-Solutions unterstützen. In der Vergangenheit hat Scavazza bereits Projekte in den Bereichen AoIP und Audio over WAN umgesetzt.

(Foto: DirectOut GmbH)

www.directout.eu