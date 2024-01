Comédie-Francaise investiert erneut in LED-Technik von ETC

Das geschichtsträchtige Nationaltheater „La Comédie-Francaise“ in Paris hat erneut in Lichttechnik von ETC investiert: Angeschafft wurden 27 High End Systems Halcyon Platinum sowie zwölf High End Systems Halcyon Gold.

„In der Comédie-Francaise wurden bereits die High-End-Systems-Moving-Lights SolaFrame Studio, SolaFrame 2000 und SolaFrame 3000 installiert“, sagt Nicolas Da Canal, ETC-Verkaufsleiter für Frankreich. Geliefert und installiert wurden die neuen ETC-Scheinwerfer vom französischen ETC-Partner B-Live.

Die Halcyon-Gold-Scheinwerfer wurden am ersten Bühnenzug integriert, die Halcyon Platinum kommen weiter hinten auf der Bühne zum Einsatz. „Der Vorteil der Platinum-Scheinwerfer ist, dass sie selbst in der High-Fidelity-Version standardmäßig 38.000 Lumen liefern, im Boost-Modus sogar bis zu 46.000 Lumen“, so Da Canal. Das sei zwar immer noch weniger als die 70.000 Lumen der Ultra-Bright-Version, aber genug, um den Scheinwerfer vielfältig einsetzen zu können. „Vor allem hat die High-Fidelity-Engine einen CCT-Wert von 6.000 K, der nahe an HMI-Quellen liegt“, ergänzt Da Canal.

(Fotos: ETC/Salle Richelieu)

www.etcconnect.com