ClearOne veröffentlicht Dante-kompatibles Beamforming-Mikrofon-Array BMA 360D

ClearOne präsentiert mit dem BMA 360D ein neues Beamforming-Mikrofon-Array zur Integration in Räumen mit Deckenplatten. Das BMA 360D bietet native Kompatibilität mit jedem Dante-fähigen DSP-Mischer.

Die Dante-Integration im BMA 360D erweitert die Funktionalität des Arrays, indem es unverarbeitetes Beam-Audio auf einzelnen Dante-Sendekanälen bereitstellt. Zusätzlich liefert ein Smart-Switched-Ausgang auf einem separaten Dante-Kanal eine optimale Mischung der aktiven Eingänge unter Verwendung von Tools zur Verbesserung des Audiosignals - darunter Echounterdrückung, Rauschunterdrückung und Pegelkontrolle.

Der BMA 360D verfügt laut Hersteller über die branchenweit einzige Ultrabreitband-Mikrofon-Array-Technologie mit gleichmäßiger Verstärkung in allen Frequenzbändern. Mittels der firmeneigenen FiBeam- und DsBeam-Technologie sollen die Teilnehmer einen natürlichen und originalgetreuen Klang über alle Beams hinweg und innerhalb eines einzelnen Beams erhalten. DsBeam bietet eine Nebenkeulentiefe von unter -40 dB.

Voreingestellte Beam-Patterns für gängige Raumaufteilungen sollen die Einrichtung für den Integrator vereinfachen. Für individuelle Grundrisse können zudem eigene Beam-Patterns erstellt werden. In Kombination mit der adaptiven Steuerung, welche die Audioaufnahme auf die Position des aktiven Redners fokussiert, sorgen die anpassbaren Strahlenmuster für die gewünschte Abdeckung aller Meeting- oder Konferenzteilnehmer. Die Beamforming- und Adaptive Steering-Technologien von ClearOne verbessern zudem die Leistung der Voice-Lift- und Kamera-Tracking-Funktionen für jeden angeschlossenen DSP-Mixer.

Zusätzlich wurden die Beschallungsmöglichkeiten des BMA 360D durch einzelne Dante-Empfangskanäle verbessert, welche integrierte Verstärker ansteuern, um Lautsprechersysteme mit 4 x 15 Watt oder 2 x 30 Watt zu betreiben. Der direkte Anschluss von Decken- oder Wandlautsprechern an das Mikrofonarray reduziert die Systemkomplexität.

Das BMA 360D ist sowohl in 24-Zoll- als auch in 600-mm-Deckenplattengrößen erhältlich (625 mm mit optionalem Adapter). Ein Lochmuster nach VESA-Standard und Adapterkits, zum Beispiel Auf- und Einbaurahmen zur festen Deckenmontage, erweitern die Montagemöglichkeiten in Räumen ohne Deckenplatten.

Die Lösungen von ClearOne unterstützen alle führenden Collaboration-Plattformen, darunter Microsoft Teams, Google Meet, GoToMeeting, Zoom und WebEx.

(Fotos: ClearOne/S.E.A.)

www.sea-distribution.com