Benedict Gerdes

Zum elften Mal wurde im vergangenen Jahr beim Studieninstitut für Kommunikation in Düsseldorf der Titel des „Nawumo“ (Nachwuchsmoderator) 2023 vergeben. Neun Finalisten mussten die Jury - bestehend aus Vorjahressiegerin Louisa Schlang, Moderator Aljoscha Höhn sowie Peter Blach (BlachReport) und Michael Hosang (Studieninstitut) - von ihrem Moderationskönnen überzeugen.

Nach einem Kopf-an-Kopf Rennen konnte schließlich der 29-jährige Benedict Gerdes den Nachwuchswettbewerb für sich entscheiden und den Titel „Nawumo 2023“ mit nach Bremen nehmen. Gerdes wird am 17. Januar 2024 an der Seite der beiden ehemaligen Nachwuchsmoderatorinnen Louisa Schlang und Desiree Ackermann auf der BrandEx-Awardbühne stehen und die Verleihung des Nachwuchspreises BrandEx Fresh in Dortmund moderieren.

„Ich kann es noch kaum fassen“, sagte Gerdes nach dem Erhalt der Auszeichnung. „Vor drei Jahren habe ich mich noch nicht mal getraut, mit dem Moderieren anzufangen. Heute darf ich den Titel ‘Nawumo 2023’ tragen.“ Neben dem „Nawumo“-Titel wurden auch noch zwei Sonderpreise vergeben: Der dreißigjährige David Jüngling wird am 17. und 18. Januar 2024 die „Safety & Security“-Bühne auf der BOE International moderieren, die 23-jährige Magdalena Stocker übernimmt die Moderation auf dem Career Hub des Studieninstituts am 17. Januar 2024.

Seit 2012 werden beim „Nawumo“ junge Moderationstalente ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird gemeinsam vom BlachReport und dem Studieninstitut für Kommunikation ausgeschrieben.

(Foto: Studieninstitut für Kommunikation)

www.studieninstitut.de

www.brandex.org