Wechsel in der Geschäftsführung von SPL

Bastian Neu hat den Firmenanteil von SPL-Gründer Wolfgang Neumann übernommen und fungiert seit Januar 2023 neben Hermann Gier und Heinz Middelkamp als dritter Geschäftsführer der SPL Electronics GmbH.

Wolfgang Neumann wird weiterhin als Entwickler im Unternehmen bleiben, zieht sich jedoch von der Position des Geschäftsführers und als Teilhaber zurück. Bastian Neu wird sich, neben seiner Funktion als Geschäftsführer, vor allem um die Entwicklung von neuen Produkten kümmern.

Bastian Neu hatte im Jahr 2012 nach dem Meister der Informationstechnik und einem Studium der Elektrotechnik (B. Eng.) als Entwickler bei SPL angefangen. Den Beginn seiner Karriere bei SPL markiert die Entwicklung des Phonitor-2-Kopfhörer-Verstärkers. Der Schwerpunkt seiner weiteren Produkt-Entwicklungen lag vor allem in der Überarbeitung der Mastering-Geräte, aber auch in der Entwicklung der Professional-Fidelity-HiFi-Serie.

„Bastian hat in den letzten zehn Jahren schon viele SPL-Geräte entwickelt und gezeigt, dass er die von mir gelegten Grundlagen, insbesondere in Bezug auf die SPL-120V-Technologie, eigenständig weiterentwickeln konnte“, sagt Wolfgang Neumann. „Ich habe SPL vor gut vierzig Jahren gegründet und blicke sehr gerne auf diese Zeit als Geschäftsführer und Chef-Entwickler zurück. Ich habe selber noch einige Technologie- und Produkt-Entwicklungen, die ich in den nächsten Jahren als Entwickler bei SPL umsetzten möchte. Die Funktion des Geschäftsführers übergebe ich sehr gerne an Bastian.“

(Foto: SPL)

