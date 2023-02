Webinar zum Thema „Arbeitsschutz für Theaterschaffende“ am 3. März

Freie Theatergruppen und soloselbstständige Kulturschaffende stehen häufig vor der Herausforderung, viele Aufgaben einer Veranstaltung in kurzer Zeit und mit wenigen Mitteln umsetzen zu müssen. Dies betrifft auch den Arbeitsschutz, der auf verschiedenen Ebenen stattfindet und dessen Komplexität zuweilen überfordernd wirkt.

Dabei ist das Ziel für alle: Arbeitsunfälle vermeiden. Aber es geht auch darum, rechtliche Mindeststandards einzuhalten, andernfalls können die Folgen für Veranstalter fatal sein. Um dem präventiv entgegenzuwirken, ist es wichtig, die eigenen Pflichten und Anforderungen des Arbeitsschutzes zu kennen. Doch welche Vorgaben für Theaterbühnen und Veranstaltungsräume gibt es? Wie lassen sich Schutzkonzepte konkret umsetzen? Und wie ist dies mit wenigen Mitteln leistbar?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, widmet sich das Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt (Lanze e.V.) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) am 3. März 2023 von 12 bis 17 Uhr mit einer Online-Fortbildung (via Zoom) dem Thema „Arbeitsschutz für Theaterschaffende“.

In Vorträgen vermitteln Experten grundlegendes Wissen über Sicherheitskompetenzen, rechtliche Vorgaben, Umsetzungsmöglichkeiten und Versicherungsaspekte. Zudem ist Zeit für Rückfragen eingeplant. Referenten sind Hubert Eckart (Geschäftsführer DTHG), Dr. Cornelia Lorenz (Aufsichtsperson VBG), Jens Dümmler (Mitarbeiter Unternehmensbetreuung VBG), Dr. Antje Reichetanz (VBG) und Alexander Gründig (Unfallkasse Sachsen-Anhalt).

Programm:

12:00 Uhr: Start und Begrüßung.

12:30-14:00 Uhr: Impuls zu Sicherheitskompetenzen auf der Bühne und Vorstellung des Programms „ETTE (European Theatre Technicians Education)“ von Hubert Eckart.

14:15-15:15 Uhr: Vortrag zum Versicherungsschutz (u.a.: Überblick über gesetzliche Unfallversicherung, Aufgaben, Leistungen, Versicherungsfälle) von Jens Dümmler.

15:30-16:50 Uhr: Vortrag zu rechtlichen Mindeststandards und Umsetzungsmöglichkeiten des Arbeitsschutzes aus Sicht der VBG (u.a.: Prüfungen, Brandschutz, Gefährdungsbeurteilung) von Dr. Cornelia Lorenz, Dr. Antje Reichetanz und Alexander Gründig.

Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Menschen, die in den Bereichen Freie Darstellende Künste, Amateurtheater, Theaterpädagogik und Kulturelle Bildung tätig sind. Anmeldungen sind bis zum 27. Februar 2023 (12 Uhr) über die Website des Lanze e.V. möglich.

www.lanze-Isa.de