Sontronics präsentiert Voicecasting Pack für Podcasting und Content Creation

Sontronics bündelt das Sprechermikrofon Podcast Pro, das Tischstativ Elevate und zwei Kabel für XLR- oder USB-Verbindungen zum Voicecasting Pack. Kern des für die Content-Erstellung von Podcasts über Video-Logs bis hin zu Voice-overs konzipierten Bundles ist das Podcast Pro, ein dynamisches Sprechermikrofon mit integriertem Pop-Schutz und Richtcharakteristik Superniere.

Mittels des Mikrofonarms Elevate bleibt das Podcast Pro in der gewünschten Position. Das Aluminium-Stativ kann mit drei arretierbaren Gelenken an die konkrete Situation angepasst werden. Für die Einbindung des Voicecasting Packs in die eigene Produktionsumgebung liefert Sontronics ein XLR-Kabel sowie ein USB-Kabel mit integriertem Wandler mit.

Das Sontronics Voicecasting Pack wird in Deutschland über Audiowerk vertrieben und ist ab sofort verfügbar.

(Fotos: Sontronics/Audiowerk)

www.audiowerk.eu