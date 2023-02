Samsungs MagicInfo-Software als Cloud-Lösung in Deutschland verfügbar

Samsung bietet die Content-Management-Software MagicInfo, eine Applikation zur Steuerung von Digital-Signage-Displays, jetzt auch als Cloud-Lösung in Deutschland an. Da die gesamte Software sowie die Serverstrukturen in die Cloud wandern, ist die eigene Wartung einer solchen Infrastruktur nicht mehr vonnöten.

Für die Digital-Signage-Inhalte werden zudem weder eigener Speicherplatz noch Server benötigt. All dies übernimmt Samsung mit dem Hosting der Cloud-Plattform von MagicInfo. Anfallende Software-Updates der MagicInfo-Cloud werden vollautomatisch ausgeführt, für Betreiber fallen keine zusätzlichen Kosten an. Um sich vor Hacker- oder Ransomware-Angriffen zu schützen, besitzt die MagicInfo-Cloud-Software die ISO-Zertifikate 27001 und 27701 zur Informationssicherheit sowie zum Schutz der personenbezogenen Daten.

Die MagicInfo-Cloud-Lösung ist durch ihre Multi-Tenant-Funktionsweise automatisch skalierbar. Teammitglieder besitzen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen und können somit Inhalte steuern, verwalten und planen. Für alle Fragestellungen rund um den operativen Betrieb steht ein technischer Fernsupport per Telefon und E-Mail bereit. Bei Bedarf kann auch der Remote-Zugriff mithilfe von Samsung-Service-Experten angefordert werden, persönliche Berater helfen dann bei der Problemlösung.

Die MagicInfo-Cloud-Lösung kann in unterschiedlichen Abonnement-Paketen gebucht werden. Das Standard-Paket umfasst sämtliche Serverkosten für Hosting, Software-Upgrade und Wartung. Die Premium-Variante beinhaltet zusätzlich ein proaktives Hardware-Monitoring, einen technischen 12/7-Fernsupport sowie weitere Zusatzdienstleistungen. Das Premium-Plus-Paket bietet darüber hinaus einen 24/7-Fernsupport.

Für alle Digital-Signage-Anwender, die bereits mit einer CMS-Lösung eines Fremdanbieters arbeiten, bietet Samsung die Remote-Management-Cloud-Lösung an (RM Cloud). Diese ermöglicht eine Fernverwaltung von Samsung-Digital-Signage-Hardware inklusive Steuerung und Monitoring, jedoch ohne die Content-Management-Features der MagicInfo-Cloud.

(Grafik: Samsung Electronics)

