Programm der Digitalen Woche „Forschung zur Veranstaltungssicherheit“ des VFSG veröffentlicht

Das Programm der zweiten Digitalen Woche des Vereins zur Förderung der Sicherheit von Großveranstaltungen (VFSG), „Forschung zur Veranstaltungssicherheit“, steht fest. Die Webinarreihe findet vom 6. bis 9. März 2023 jeweils um 18 Uhr statt.

Das Programm im Überblick:

6. März 2023 - VFSG Student Awards

Mervyn Mers (B.Sc. Sicherheitstechnik, Bergische Universität Wuppertal) widmet sich Einflussgrößen unterschiedlicher Planungsalgorithmen auf den Sanitätswachdienst bei Großveranstaltungen. Die Problematik wird anhand ausgewählter Großveranstaltungen veranschaulicht.

Lena Wingenfeld (M.Sc. Strategische Live Kommunikation, Technische Hochschule Mittelhessen) informiert über die Risikokommunikation mit Besuchern bei Kulturveranstaltungen.

7. März 2023 - Forschungsperspektiven I

Jun.-Prof. Simon Runkel von der Friedrich-Schiller-Universität Jena gibt Einblicke in das DFG-Forschungsprojekt „Atmospheres of (Counter-)Terrorism in European Cities“.

Dr. Andreas Follmann und Anna Müller von der Universitätsklinik Aachen gehen auf das Thema „Telenotarzt auf Sanitätsdiensten bei Großveranstaltungen“ ein.

8. März 2023 - Forschungstransfer: Regelwerke zur Veranstaltungssicherheit

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gerlach (Bergische Universität Wuppertal und Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) gibt EVC-Empfehlungen zum Verkehrs- und Crowdmanagement für Veranstaltungen weiter und berichtet über neue Regeln der Technik als eine der Konsequenzen aus den Erkenntnissen zur Loveparade 2010.

Detlef Schürmann und Christian Weicht von der Arbeitsgemeinschaft Bauliche Kriminalprävention widmen sich mobilen Fahrzeugsicherheitsbarrieren im Kontext von Veranstaltungen (DIN SPEC 91414).

9. März 2023 - Forschungsperspektiven II

Prof. Dr. Anna Sieben (Universität St. Gallen) untersucht das Phänomen „Massenpanik“ aus wissenschaftlicher Perspektive.

Dr.-Ing. Jette Schumann und Ronald Nippold (Forschungszentrum Jülich und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) behandeln das Thema „Simulationen als Werkzeug der Veranstaltungsplanung - Einblicke in das Sisame-Projekt“.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ist eine Vorregistrierung unter https://uni-wuppertal.zoom.us/webinar/register/WN_1-XJYM7LQjiiTr1guSps5g erforderlich. Bei der Registrierung können die Abende ausgewählt werden, an denen man teilnehmen möchte.

www.vfsg.org