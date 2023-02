Mateco feiert 50-jähriges Jubiläum

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass die Firma Mateco unter ihrem damaligen Namen Maltech-Hebebühnen-Vermietung GmbH & Co. von den Brüdern Robert und Hans-Peter Kauderer in Stuttgart gegründet wurde.

Die beiden Malermeister wollten vor allem eines: Arbeitsbühnen für „technische Malerarbeiten“ als praktische Helfer an andere Malerbetriebe vermieten. Aus eigener Erfahrung wussten sie, wie schwer manche Fassaden oder Innenbereiche zu erreichen sind. Gleichzeitig witterten sie eine Marktlücke, da die Möglichkeit zur Anmietung der Geräte insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen mit gelegentlichem Bedarf eine rentable Alternative zum Kauf darstellt.

Schnell kamen zu einer einzelnen LKW-Arbeitsbühne weitere Fahrzeuge hinzu. Wenige Jahre später hatte ein wachsender Kundenkreis auch die Erweiterung des Maschinenparks, unter anderem um Scheren- und Teleskop-Arbeitsbühnen, zur Folge.

Im Jahr 1981 wurde der Aufbau eines bundesweiten Niederlassungsnetzes vorangetrieben. Mit Gründung der ersten europäischen Auslandsgesellschaften betrat das Unternehmen Mitte der 1990er-Jahre erstmals auch internationales Terrain. Dies erfolgte bereits unter dem neuen Namen Mateco. Ursächlich für die Namensänderung war unter anderem, dass das „Mal“ von Maltech im französischsprachigen Raum negativ besetzt ist.

Nach fünfzig Jahren des kontinuierlichen Wachstums ist Mateco heute das marktführende Unternehmen bei der Vermietung von Arbeitsbühnen. Mit sechzig Standorten in Deutschland, über 12.000 Maschinen und rund 1.100 Mitarbeitenden bietet Mateco ein flächendeckendes Niederlassungsnetz. Für die Zukunft plant Mateco weitere Investitionen in die Mietflotte, die Standorte und die Mitarbeitenden.

(Foto: Mateco)

www.mateco.de