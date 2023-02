Licht 2023 im März in Salzburg

Die Licht 2023, der 25. europäische lichttechnische Kongress, findet vom 26. bis 29. März 2023 in Salzburg (Österreich) statt. Aktuelle Fragestellungen stehen im Fokus des zweieinhalbtägigen Kongresses. Interessierte, die in ihrem Alltag mit Beleuchtung, Energie, Lichtqualität und intelligentem Licht zu tun haben, treffen sich zu diesem Kongress mit rund 120 Vorträgen aus der Praxis und Forschung der unterschiedlichen Fachgebiete der Lichttechnik.

Paneldiskussionen, Dialoge und Gespräche am Podium mit Einbeziehung der Teilnehmer stehen auf dem Programm. Die Zukunft der Lichtgestaltung wird diskutiert und die Weichen dafür gestellt. Erwin Döring, Reinhard Vedder, Helmut Angerer und andere sprechen über Lichtqualität, Lichtkultur und die Visionen einer neuen Lichtarchitektur.

Enrique Peiniger, Office for Visual Interaction, vermittelt mit internationalen Projekten die Magie des Lichts. Keynotespeaker Werner Sobek will für mehr Menschen emissionsfrei und mit weniger Material bauen. Die Architekten Anika Gründer, Florian Kirfel und Urban Kreuz hinterfragen mit ihrem Ansatz den gängigen Planungsablauf und finden Lösungen jenseits von Standards. Zu den Partnern der Licht 2023 gehört unter anderem die Federation of International Lighting Designers.

www.licht2023.at