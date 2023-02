LEaT X 2023 fast ausverkauft

Am 1. März 2023 startet im Kölner Palladium die erste LEaT X. Das Pre-Season-Event richtet sich an Anwender und Investoren, deren Welt sich rund um Veranstaltungstechnik dreht. Siebzig Brands präsentieren ihre Produkt-Highlights des Jahres 2023 an 34 Ständen.

Produktexperten zeigen die neuesten Technologien und stehen für Fragen im Eins-zu-eins-Austausch am Stand zur Verfügung. „Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und Partnern ist uns sehr wichtig, besonders in der heutigen digitalisierten Zeit“, sagt Josephine Kuhl, Marketing Manager bei Meyer Sound Europe. Tobias Pluta, Marketing Specialist bei Chauvet Germany, ergänzt: „Die LEaT Con hat uns schon auf allen Ebenen schwer beeindruckt. Wir von Chauvet Germany können es kaum erwarten, was die LEaT X uns an neuen Kontakten und spannenden Möglichkeiten eröffnet.“

Die LEaT X bietet Messeneuheiten, Hands-on-Produkttests, Networking und Catering. Interessierte können sich noch eines der letzten Besuchertickets für die LEaT X 2023 sichern. Über 500 Teilnehmer haben sich bislang angemeldet, die Ausstellungsfläche ist bereits ausverkauft.

Zu den ausstellenden Unternehmen gehören unter anderem Allen & Heath, Astera, Audio Technica, Babbel & Haeger, BT Innotec, CGS Dry Hire, Clear Com, CLF Lighting, Coda Audio, D&B Audiotechnik, DAS Audio, dBTechnologies, Focon Showtechnic, GLP, InnLED, Innosonix, Kaiser Showtechnik, L-Acoustics, Lightpower, LMP, Martin Audio, Meyer Sound, PG3, RCF, Rent-All, Roxx, Teqsas, United Brands und Wilhelm & Wilhalm.

Ergänzend zur Ausstellung bietet die LEaT X rund fünfzehn Xpert Sessions: In verschiedenen Präsentationen, Vorträgen und Workshops zeigen die Aussteller ihre Produkt-Highlights im Detail. Die Xpert Sessions drehen sich unter anderem um die Themen „Adamson Fletcher Machine - Spatial Audio made simple“, „Lastüberwachung mit Loadwatch“, „Loudspeaker System Design Basics for Immersive Sound“ und „Lautsprechertests im Messlabor - Interpretation und Bewertung“.

Zusätzlich präsentiert D&B gemeinsam mit DiGiCo und Zactrack auf einer Sonderfläche im Foyer das D&B-Soundscape-Konzept und bietet die Möglichkeit, das System in Verbindung mit der Zactrack-Tracking-Lösung am DiGiCo-Pult zu steuern.

An das Palladium angeschlossen befinden sich die neuen Räumlichkeiten von Zyrkle und des Tonstudios Krauthausen. Dort präsentieren beide Firmen Remote-Anwendungen, die eine Fernsteuerung von Live-Shows oder anderen Veranstaltungen möglich machen. Der 7.1.4-Mischraum ist mit Neumann-Monitoren ausgestattet und steht den LEaT-X-Gästen für begleitete Rundgänge mit Tour-Guide Peter Brandt zur Verfügung.

Zyrkle präsentiert außerdem am Beispiel des Wacken-Open-Airs, des Lollapalooza-Festivals und weiteren Produktionen, wie mit DirectOut und anderen Komponenten die Remote-Technik genutzt werden kann, um die Live-Branche zukunftsfähig und nachhaltig auf ein neues Level zu heben. Nach der Registrierung für die LEaT X können sich Interessierte für eine Führung anmelden. Die Touren sind auf vier Personen pro Rundgang begrenzt.

Die ersten 100 eintreffenden Besucher am 1. März können sich zudem über einen Goodie Bag freuen. In den aus recyceltem Kunststoff hergestellten Einkaufsfaltbeuteln befinden sich D&Bee-Honig, Roxx- oder Chauvet-T-Shirts, Riedel-Kreisel und -Kugelschreiber, Chauvet-Gummienten und -Kugelschreiber, Meyer-Sound-Zipper, Socken von N&M sowie RCF-Feuerzeuge und -Bandanas.

www.leatcon.com/leat-x-2023