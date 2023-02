„Lachende Pänzarena“ 2023

Im Jahr 2017 hatte die Gastspieldirektion Otto Hofner ihr Eventportfolio um die „Lachende Pänzarena“, bei der insbesondere die jüngsten Fans der fünften Jahreszeit mit den Größen des Kölner Karnevals feiern können, erweitert. Die diesjährige Kinder-Version der „Lachenden Kölnarena“ fand am 4. Januar 2023 vor 10.000 „Pänz“ in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena statt.

Aus diesem Anlass übergab Stefan Löcher, Geschäftsführer der mitveranstaltenden Lanxess Arena, vor der Veranstaltung den Arena-Sold-Out-Award an Nathalie Drmota, geschäftsführende Gesellschafterin der Gastspieldirektion Otto Hofner.

Der Vorverkauf für die „Lachende Pänzarena“ 2024, die am 7. Januar 2024 zum bereits sechsten Mal in der Lanxess Arena stattfinden soll, startet am 3. April 2023.

Foto (v.l.n.r.): Nathalie Drmota, Stefan Löcher. (Foto-Copyright: AMG)

www.lanxess-arena.de