Frank Kurpas

Livewelt verstärkt den Bereich Live-Kommunikation: Frank Kurpas bringt ab sofort als Senior Projektmanager seine Expertise in die inhabergeführte Agentur mit Sitz in Gütersloh ein. Zuvor war der studierte Kommunikationsdesigner und gelernte Werbekaufmann über siebzehn Jahre für EPI Event Partners International (ehemals Brand Amp Inc.) tätig, zuletzt als Senior Event und Marketing Manager.

In dieser Position verantwortete Kurpas für das amerikanische Unternehmen unter anderem die Entwicklung von Event-, Kongress-, Messe-, Promotion-, Sales- und Designkonzepten sowie Incentive-Reisen für internationale Kunden vom Teutoburger Wald bis ins Silicon Valley.

Für sein neues Aufgabengebiet bringt der gebürtige Westfale auch langjährige Erfahrung in der Kreation von Sponsorship-Maßnahmen im Rahmenprogramm von Konzert-, Fußball-, Motorsport- und Radsportveranstaltungen mit, die in sein neues Tätigkeitsfeld bei Livewelt einfließen soll.

(Foto: Oliver Budde/Livewelt)

www.livewelt.de