Event it realisiert ID. Buzz Experience in Kopenhagen

Für Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) realisierte die Event it AG aus Hannover als Leadagentur der Veranstaltung die ID. Buzz Experience in Kopenhagen und setzte damit die erfolgreiche Zusammenarbeit der Vergangenheit fort.

Vom 22. August bis zum 3. Oktober 2022 kamen Gäste aus aller Welt in der dänischen Hauptstadt zusammen, um am Händlerkongress und Markteinführungstraining des neuen ID. Buzz teilzunehmen, der optisch an das Design des VW Bulli erinnert.

Gemeinsam mit der Kreativagentur Explizit Werbeagentur aus Braunschweig hatte sich Event it bei einem mehrstufigen Pitchprozess gegen weitere Agenturen für die ID. Buzz Experience durchgesetzt. Während Explizit die Produktshow sowie den Content- und Kreativpart im Rahmen des Businessmeetings konzipierte und umsetzte, zeichnete Event it als Leadagentur für die ganzheitliche Steuerung aller Prozesse verantwortlich.

Darunter fiel auch die Location-Auswahl, der Einkauf, die technische Planung mit Adhoc sowie die Gewerke-Ausschreibungen und -Beauftragungen in Abstimmung mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das Veranstaltungspersonal, bestehend aus rund zwanzig Hosts und Hostessen, wurde ebenfalls durch Event it gestellt und begleitete die Gäste über den Veranstaltungszeitraum hinweg beim Entdecken des neuen ID. Buzz.

Über 4.700 internationale Gäste fuhren während der Veranstaltungslaufzeit mit dem ID. Buzz durch die dänische Landschaft. Neben Deutschland waren auf dem Event weitere europäische Länder wie Norwegen, Polen und Frankreich sowie außereuropäische Länder wie Mexiko, Japan und Südafrika durch ihre Händler vertreten. Auch Großkunden aus aller Welt kamen nach Kopenhagen, um an der ID. Buzz Experience teilzunehmen.

Der Event lief in 35 Wellen ab. Jeden Tag fanden sich rund 200 Gäste im Scandic Strandpark Hotel ein, bekamen innerhalb der folgenden 24 Stunden Informationen zum neuen Produkt und konnten an Workshops und Testfahrten rund um den ID. Buzz teilnehmen. Das Vilhelm Lauritzen Terminal des Kopenhagener Flughafens bot mit dem Hangar 145 die Kulisse und ausreichend Platz für die geplanten Programmpunkte.

Emotionaler Höhepunkt des Events war die Überfahrt der Öresundbrücke als Teil der Driving-Experience-Strecke mit dem ID. Buzz. Exakt 6.676 Überfahrten fanden während der Veranstaltung über die sieben Kilometer lange Brücke, die Dänemark und Schweden miteinander verbindet, statt. Abendveranstaltungen in einer Eventlocation im Meatpacking District gehörten ebenfalls zur ID. Buzz Experience.

