DAS Audio Roadshow von Februar bis Juni 2023

Die DAS Audio GmbH präsentiert sich im Zeitraum Februar bis Juni 2023 in regionalen Pop-Up-Showcases im gesamten Bundesgebiet und in Österreich. Bisher sind vierzehn Termine bestätigt, in der schwerpunktmäßig die neue Integral-Serie und das Installationsprogramm von DAS Audio vorgestellt werden. Zudem werden das neue Line-Array-System Sara und weitere Produktneuheiten gezeigt.

Abgesehen von der Vorstellung der Komponenten der Integral-Serie werden die Einsatzmöglichkeiten auch an konkreten Fallbeispielen dargestellt. Außerdem wird es einen Einblick in die Steuerungssoftware Amla geben, um die Einrichtung der Systeme zu verstehen.

Die Veranstaltungen finden jeweils von 16:00 bis ca. 18:30 Uhr statt, Einlass ist jeweils ab 15:00 Uhr. Im Anschluss lädt DAS Audio zu einem optionalen Networking-Abendessen ein.

Folgende Termine sind bisher bestätigt:

22. Februar 2023 - Hamburg

23. Februar 2023 - Berlin

21. März 2023 - Karlsruhe

22. März 2023 - Erlangen

23. März 2023 - Salzburg (Österreich)

29. März 2023 - Düsseldorf

17. April 2023 - Bremen

10. Mai 2023 - Kassel

22. Mai 2023 - Leipzig

23. Mai 2023 - Hannover

13. Juni 2023 - Freiburg

14. Juni 2023 - Augsburg

20. Juni 2023 - Osnabrück

22. Juni 2023 - Frankfurt

Anmeldungen sind online unter http://bit.ly/3lkJG09 oder telefonisch unter 0 22 41/94 58 80 möglich.

www.dasaudio.com