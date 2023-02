Art of Light inszeniert Ennio-Morricone-Show mit Showtec und Infinity

Am 2. Dezember 2022 fand im Rotterdam Ahoy die Veranstaltung „Ennio Morricone - The Official Concert Celebration“ zu Ehren des italienischen Filmmusikkomponisten statt. Unter der Leitung von Ennio Morricones Sohn Andrea wurden die Stücke vom Philharmonischen Orchester Flandern gespielt und von einem fünfzigköpfigen Chor gesungen.

Die von Art of Light konzipierte Beleuchtung umfasste Produkte von Showtec und Infinity, darunter sechzehn Showtec-Helix-S5000-Q4-Washer, drei Showtec-Mistique-CO2-Hazer und 36 Infinity-iW-1941-RDM-Moving-Wash-Lights.

Die Produktion, die Live-Musik mit Filmmaterial und Lichtdesign kombiniert, war von Ennio Morricone vor seinem Tod im Jahr 2020 zusammengestellt worden und zeigt neben Filmszenen, für die er die Musik geschrieben hatte, auch nie zuvor präsentiertes Material des Künstlers selbst.

(Fotos: Charles Batenburg)

