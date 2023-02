Alexander Bogatkin

System-Integrator Broadcast Solutions hat sein Vertriebsteam mit Alexander Bogatkin als Sales Manager für die GUS-Staaten verstärkt. Bogatkin betreut seit Februar 2023 bestehende und neue Kunden in den GUS-Staaten und hat seinen Sitz in der Unternehmenszentrale in Bingen am Rhein.

„Alexander bringt einen großen Erfahrungsschatz im Broadcast-Geschäft und in diesen Regionen in das Unternehmen ein“, sagt Wladislaw Grabowski, COO bei Broadcast Solutions. „Wir kennen uns seit Jahren und haben gemeinsam an Projekten in verschiedenen GUS-Ländern gearbeitet.“

Bogatkin verfügt über fast dreißig Jahre Erfahrung in der Broadcast-Branche mit Stationen bei einem Systemintegrations-Unternehmen, nachdem er neunzehn Jahre lang als Sales Director und General Manager bei Grass Valley Studioeinrichtungen und Ü-Wagen-Projekte geleitet hat.

(Foto: Broadcast Solutions)

www.broadcast-solutions.de