Torfrock - 32. Bagaluten Wiehnacht 2023

Vielen, vielen danke!



Es mag so um 1980 gewesen sein, Kurhaus Friedenstal (später: Ballroom Blitz), Hannover. Torfrock um die beiden Gründer Klaus Büchner (Gesang, diverse Flöten) und Raymond Voß (Gesang, diverse Gitarren) waren zu Gast. Man saß gepflegt an kleinen Tischen, nahm das ein oder andere Getränk zu sich und lauschte den norddeutsch-folkigen Klängen mit plattdeutschen Texten. Voss und Büchner hatten ihre in einer Bierlaune erdachten Idee in den vergangenen drei Jahren ausgebaut und bereits zwei Alben live vor Publikum (!) eingespielt. Damals schon mit dabei: die plattdeutschen Versionen "He Joe" (im Original bekannt geworden von Jimi Hendrix), "Karola Petersen" (Chuck Berrys "Carol") sowie die eigenen Hits "Volle Granate, Renate" und "Presslufthammer B-B-Bernhard". Es gab keine E-Gitarre, nur wenig Schlagzeug und zumeist nur Percussion - aber es gab Raymond Voß, die Maschine, den Motor von Torfrock, der für den nötigen Druck sorgte.



In den nachfolgenden Jahren machte sich die Band einen festen Namen, obgleich die Musiker neben Büchner und Voß immer wieder mal wechselten. Mit zunehmend mehr E-Gitarre bei den Songs, etwa bei der Vertonung der Werner-Filme ("Beinhart", "Freie Bahn für Marzipan") verabschiedet sich die Band nach und nach von der folkigen Ausrichtung und spielte fortan Rock'n'Roll - die alten Lieder wurden zeitgemäß angepasst. Man spielte regelmäßig Konzerte und erfand 1991 die "Beinharte Bagaluten Wiehnacht", mit der man bis heute höchst erfolgreich um die Weihnachtszeit durch die norddeutschen Lande tourt. Was Spider Murphy im Süden ist, ist Torfrock im Norden.



Mitte 2023 kehrte Raymond Voß nach bereits seit längerem bestehenden Herzproblemen der Band offiziell den Rücken, unterstützt sie aber weiterhin kräftig in den sozialen Medien. Heute steht neben Klaus Büchner seit Jahren Volker Schmidt an der Gitarre, nachdem er zuvor bereits den Bass übernommen hatte. Am Schlagzeug sitzt Stefan Lehmann, den die Band bereits von seiner Zeit bei Ohrenfeindt, einem der Opener der Band, kannte. Den Bass bedient seit 2018 Sven Berger. Die im Verhältnis zum 75-jährigen Klaus Büchner recht junge Truppe macht ordentlich Druck und unterstützt den Meister bei seinem unverändert klaren Gesang. Voß’ gesanglicher Part wird von allen Musikern aufgefangen, am nächsten kommt seiner rauen Stimme ("Ich habe eigentlich immer nur gegrölt") eine Mischung der Stimmen von Schmidt und Lehmann.



Zu Torfrock anno 2023 (und all den Jahren zuvor) kann man nur sagen, dass sie noch nie ein schlechtes Konzert gespielt haben, was vor allem auch am eingespielten Team um die Band liegt. Man nimmt befreundete Bands und Musiker als Opener mit auf Tour, unter ihnen etwa in wechselnden Konstellationen Christoph Stein-Schneider von Fury In The Slaughterhouse, der wiederum auch solo mit Büchner durch die Lande tourt. Technisch greift das Team mit wenigen Ergänzungen auf die jeweils vorhandene Haustechnik zurück. Es ist die 32. Bagaluten Wiehnacht, und wenn es glatt läuft noch längst nicht die letzte (O-Ton Volker Schmidt), zumal man alljährlich auf neue, grandiose Gedichte von Klaus Büchner wartet - und das bereits seit 1977.



Tourveranstalter/Management: Malte Jochimsen, www.inconcert.de

FOH: Tjado de Vries

Monitor: Ingo Walter

Backliner: Christian Koch, Matti Bank



Fotos: Stephan Kwiecinski



Setlist



O Tannenbaum (Intro)

Presslufthammer B-B-Bernhard

Rollo, der Wikinger

Feste

Rut mit'n Torf (...dat matscht so schön)

Die Butterfahrt

Der Boxer

Die Bagaluten-Band (Eddie Cochran)

He Jo (The Leaves)

Sommertied Blues (Eddie Cochran)

Let's wörk togesser (Wilbert Harrison)

Wildsau (The Wild Ones)

Freie Bahn mit Marzipan

C'mon Everybody (Eddie Cochran)

Beinhart

Kettenhemd (Steve Earle)

Volle Granate Renate



Das Reh



Karola Petersen (Chuck Berry)

Wipe Out (The Surfaris)