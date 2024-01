Ho, ho, ho - Hamburg Open!

Nicht nur bis zum Fest der Feste sind die Wochen gezählt, sondern auch bis zur kommenden Hamburg Open. Am 17. und 18. Januar 2024 trifft sich die deutschsprachige Broadcast- und Medientechnikbranche bereits zum vierten Mal auf dem Hamburger Messegelände (Halle B6).

Das Rahmenprogramm zur Hamburg Open steht

Und es ist gewohnt hochkarätig. Zum Beispiel wird die FKTG - Programmpartner der Hamburg Open 2024 - im Rahmen eines Content-Blocks auf dem Hamburg Open Forum wertvolle Insights zum Thema „KI in der Medienproduktion“ vermitteln. So hat beispielsweise Antenne Deutschland sehr früh einen mutigen Schritt gemacht und einen vollständig AI-moderierten Sender gestartet. In seinem Vortrag zieht Antenne-Deutschland-CEO Mirko Drenger eine erste Bilanz und gibt Ausblick auf weitere AI-Projekte bei Absolut Radio.

Ein weiteres Highlight

Michael Mücher von BET (Base of Expert Training) wird sich in seinem Vortrag „Warum ein IP-Studio immer zwingend ein SDN benötigt“ dem Software Defined Network widmen. Was ist ein SDN genau, was ist seine Aufgabe? Anscheinend lassen sich IP-Studios mit oder ohne einem solchen Software Defined Network bauen. Der Vortrag blickt hinter die Kulissen.

Hamburg Open Masterclasses

Nach erfolgreicher Premiere im letzten Jahr bietet die Hamburg Open auch 2024 den Besuchern wieder vielfältige Workshopangebote an, um ihr Fachwissen zu erweitern. Mit den Masterclasses erhalten Besucher Expertenwissen direkt, kompakt und kostenfrei. Für den Besuch ist kein weiteres Ticket nötig - allerdings eine Vorab-Registrierung unter https://www.hamburg-open.de/programm-ausstellende/programm.

Neu in 2024: KI-Workshops mit der Filmuniversität Babelsberg

Ein weiteres Highlight stellt ein exklusiver Workshop zu KI-Tools für das Virtuelle Studio dar, den die Hamburg Open gemeinsam mit der Filmuniversität Babelsberg anbietet. Für erste Einblicke in KI-getriebene Entwicklungen für ein virtuelles Studio beleuchten die Workshops algorithmische Grundlagen und geben einen Überblick über relevante KI-Werkzeuge. Im praktischen Teil der Workshops haben die Teilnehmer anschließend die Möglichkeit, selbst mit verschiedenen KI-Tools zu experimentieren und einen Anwendungsfall im Kontext eines virtuellen Studios zu erproben. Die Teilnehmerzahl pro Workshop ist auf 16 Personen limitiert. Die Workshops „KI-Tools für das Virtuelle Studio“ mit der Filmuniversität Babelsberg sind unter https://www.hamburg-open.de/programm-ausstellende/programm/ki-tools-fuer-das-virtuelle-studio online buchbar.

Und nicht zu vergessen - die große Hamburg Open Expo

Rund 200 nationale und internationale Player der Broadcast- und Medientechnikbranche sind auch bei der nächsten Hamburg Open 2024 wieder am Start. Das komplette Ausstellerverzeichnis ist unter https://www.hamburg-open.de/programm-ausstellende/ausstellende-produkte zu finden.

Last but not least: Gratis-Tickets zum Besuch der Hamburg Open

Wer die Hamburg Open 2024 besuchen möchte, kann sich unter https://www.hamburg-open.de/besuchen/tickets-einladungen ein Gratisticket sichern. Der Promocode lautet: „ETNOW!“ - dieser kann an weitere Personen weitergeleitet werden, die ihn dann ebenfalls für je ein Gratisticket nutzen können.

Öffnungszeiten der Hamburg Open 2024: am 17. Januar von 10 bis 18 Uhr, Get-Together von 18 bis 22 Uhr; am 18. Januar von 10 bis 16 Uhr.

(Foto: Hamburg Messe und Congress/Romanus Fuhrmann)

www.hamburg-open.de