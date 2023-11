ViewSonic bringt faltbares 135-Zoll-LED-Display auf den Markt

ViewSonic stellt mit dem LDS135-152 ein neues 135-Zoll-Direct-View-LED-Display-Solution-Kit mit einem faltbaren Bildschirm vor. Das Klappdesign reduziert die Pack- und Transportgröße um fast fünfzig Prozent im Vergleich zu klassischen Displays und sorgt dafür, dass das LDS135-152 sowohl in herkömmlichen Lasten- als auch in großen Personenaufzügen Platz findet.

Das Display ist komplett vormontiert und in das Flightcase integriert, welches sich vom Gerät lösen lässt. Der gesamte Aufbau ist werkzeuglos und nimmt laut Hersteller etwa zehn Minuten in Anspruch. Der motorisierte, rollbare Standfuß ermöglicht das Einstellen der Displayhöhe per Knopfdruck. Für eine wiederkehrende Verwendung können drei Höhen als Voreinstellungen festgelegt werden.

Mit einem 5 mm starken Rahmen liefert das Display nahtlos Inhalte ohne störende innere Rahmen. Die einstellbare Helligkeit von bis zu 600 Nits sorgt dafür, dass der Inhalt auf dem Full-HD-Display mit Betrachtungswinkeln von bis zu 160 Grad jederzeit klar zu erkennen ist. Einen wichtigen Beitrag zur Bildqualität leisten auch die Bildwiederholfrequenz von 4.440 Hz und die SME-LEDs (3-in-1), welche langlebiger als klassische LEDs und auf eine Lebensdauer von 100.000 Stunden sowie 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt sind. Zwei Harman-Kardon-Lautsprecher (20 Watt) liefern den Sound.

Das Display verfügt über eine Vielzahl an Eingängen: 6 x HDMI, 3 x USB-A, 1 x USB-C sowie RJ45, RS232, WiFi (2,4 Gn/5 Gn) und Audio-In. Als Ausgänge stehen 2 x HDMI und Audio-Out zur Verfügung. Damit der Input schnell verarbeitet und dargestellt wird, kommen ein MTK9669-Prozessor mit 4-GB-DDR4-RAM und ein Embedded Player zum Einsatz. Er nutzt Android 9.0 als Betriebssystem und kann auf bis zu 64 GB Storage zugreifen.

Sämtliche Komponenten des Kits befinden sich in einem Gehäuse und sind über die Gerätefront zugänglich. Das Vakuum-Tool zum Auswechseln der LED-Module gehört zum Lieferumfang. Die Verpackungsgröße des beweglichen Flightcases wurde im Vergleich zu klassischen großformatigen Displays ebenfalls um fast fünfzig Prozent reduziert.

Professionell montiert auf dem motorisierten Standfuß, ist das LDS135-152 sofort einsatzbereit. Es ist vor allem für Museen und Kunstausstellungen, luxuriöse Empfangsräume, Auditorien oder andere große Veranstaltungsorte konzipiert und ab sofort im Fachhandel für 138.999 Euro verfügbar.

(Fotos: ViewSonic Technology GmbH)

www.viewsonic.com