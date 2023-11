Sportfreunde Stiller erhalten Sold Out Award

Für ihren Auftritt am am 3. November 2023 in der mit 1.000 Besuchern ausverkauften KultBox in Kempten sind die Sportfreunde Stiller von der BigBox Allgäu mit dem Sold Out Award in Form einer originalen Allgäuer Kuhschelle ausgezeichnet worden.

Foto (v.l.n.r.): Florian Fülle (BigBox Allgäu), Marc Liebscher (Blickpunkt Pop), Peter Brugger (Sportfreunde Stiller), Rüdiger Linhof (Sportfreunde Stiller), Florian Weber (Sportfreunde Stiller), Lena Angerer (BigBox Allgäu), Fabian Dieterle (BigBox Allgäu). (Fotocredit: BigBox Allgäu)

www.bigboxallgaeu.de