Sparks liefert GLP-Impression-X5-Washlights an die LDs Paule Constable, Tim Lutkin und Paul Pyant

Drei Theater-Lichtdesigner des West End/Broadway nutzen den neuen Impression X5 Wash von GLP, um aktuelle oder kommende Shows zu beleuchten, allesamt beliefert von Sparks Theatrical Hire. Den Anfang machte Lichtdesignerin Paule Constable, die das Washlight ursprünglich für „Guys and Dolls“ am Londoner Bridge Theatre angefordert hatte. Es folgten Tim Lutkin, der für die Beleuchtung von „The Crucible“ am Gielgud Theatre verantwortlich ist, und Paul Pyant, der gerade „Noises Off“ am Theatre Royal Haymarket gestaltet.

„Das sind drei sehr renommierte Designer“, stellt Paul Anderson von Sparks Theatrical Hire fest, der selbst ein Spezialist für Theaterlichtdesign ist. „Schon früh im (‘Guys and Dolls’)-Prozess traten wir an Paule heran, um zu hören, welche Ausstattung sie sich wünscht. Da sie gerade eine Show am Broadway mit den Impression X5 beleuchtet hatte, standen die Geräte erneut auf ihrer Wunschliste.“

Sparks bestellte die dreißig Stück im Voraus, da das Team um den globalen Komponentenmangel wusste und Anderson selbst die Geräte noch prüfen wollte. „Wir kannten die Impression X4 Washes und haben natürlich tonnenweise Impression X4 Bars 20 in unserem Mietbestand. Letztlich waren die X5 nur zwei Tage im Lager, um die Inventarisierung und die Tests durchzuführen, bevor sie direkt ans Theater gingen“, erklärt er und fügt hinzu: „Nachdem wir dreißig Stück gekauft haben, sind wir nun dabei, weitere (für ‘Noises Off’) zu kaufen.“

Fotos: „Guys and Dolls“-Inszenierung am Londoner Bridge Theatre. (Fotocredit: Manuel Harlan)

www.glp.de