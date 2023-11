Qvest realisiert Upgrade der Fahrzeugflotte von RT1.TV

Der TV-Produktionsdienstleister RT1.TV verfügt seit kurzem über zwei durch Qvest modernisierte Übertragungswagen für Live-Produktionen. Die Fahrzeuge auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter wurden mit neuer Hardware ausgestattet und besitzen ein maßgeschneidertes Raumkonzept mit sechs Arbeitsplätzen. Die SNG-Einheiten kommen bei RT1.TV deutschlandweit bei den Übertragungen aller Fußballspiele der 3. Liga zum Einsatz.

Das Qvest-Team zeichnete für die gesamte Planung, Installation und Inbetriebnahme der Medientechnik verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit dem niederländischen Karosseriebau-Spezialisten Carrosserie Akkermans hat Qvest die beiden Sprinter samt Kofferaufbau mit Broadcastingtechnik ausgestattet.

Zur Ausstattung gehören neben sechs Grass-Valley-LDX92-Kameras auch Audiomixing-Systeme von Stagetec sowie glasfaserbasierte Stage-Boxen und das Artist-Intercom-System von Riedel. Darüber hinaus wurden ein neues EVS-System inklusive X-File sowie moderne VIA-Controller integriert. Die zentrale Steuerung erfolgt mit einem EVS-Cerebrum-Broadcastcontroller. Ein vollredundanter Uplink soll die Ausfallsicherheit gewährleisten.

Mit dem von Qvest komplett neu entwickelten Raumkonzept der Übertragungseinheiten stehen dem Produktionsteam von RT1.TV nun sechs Arbeitsplätze in einer kompakten Einheit zur Verfügung. Eine separate Tonregie im Heckbereich des Fahrzeugs komplettiert die mobile Produktionsstätte.

RT1.TV realisiert im Auftrag der Forty10 GmbH in den kommenden vier Jahren die Außenübertragung von den Spielen der 3. Fußballbundesliga für den Rechtehalter Magenta Sport in HD-Qualität und stellt sie live zur Verfügung. An jedem Spieltag kommen sechs Übertragungswagen mit eigenem Satelliten-Uplink aus der firmeneigenen Flotte und 140 Mitarbeiter an den Spielorten zum Einsatz.

