Neumann veröffentlicht MA 1 v2.0 mit optionaler Multichannel Extension

Der Studioausstatter Neumann.Berlin präsentiert die neueste Version seiner Raumkorrektur-Lösung MA 1 Automatic Monitor Alignment. Neben Detailverbesserungen hält mit dem Release 2.0 auch die Mehrkanalfähigkeit Einzug. Die optionale MA 1 Multichannel Extension ermöglicht es erstmals, auch Surround- und Immersive-Installationen einzumessen.

Mehr noch als bei Stereosystemen wird im Immersive-Audio-Bereich die Raumkorrektur zu einem bedeutsamen Tool für verlässliches Mehrkanal-Monitoring in Referenzqualität. Die Multichannel Extension für MA 1 ermöglicht es, die gewünschten Klangergebnisse unter Realbedingungen zu erzielen.

MA 1 linearisiert den Frequenzgang und optimiert die Lokalisation des gesamten Systems, um zu vermeiden, dass sich bei Mehrkanalanwendungen der Klangcharakter von Quellen beim Panning verändert. Außerdem wird so die Fehlinterpretation von Klangveränderungen als Richtungsinformation verhindert. Denn das menschliche Gehirn verlässt sich auf kopfbezogene Filterung, um Schallquellen zu lokalisieren. Konsistente Wiedergabe aus allen Richtungen ist daher von großer Bedeutung für präzises und zuverlässiges Mehrkanal-Monitoring und ein immersives Hörerlebnis.

„Wie die Stereoversion generiert die Multichannel Extension eine raumadaptive Zielkurve, basierend auf den vor Ort erstellten Messungen. Dabei fließt das Wissen ein, das die Neumann-Ingenieure bei der Analyse und Einmessung unzähliger Kontrollräume gewonnen haben“, erklärt Portfolio-Manager Stephan Mauer. „MA 1 erkennt Raummoden und optimiert die Korrekturfilter automatisch, um akustische Probleme bestmöglich zu beheben. Darüber hinaus werden Pegel- und Laufzeitunterschiede kompensiert, was zu einem dreidimensionalen Klangbild mit extrem präziser Lokalisation und räumlicher Auflösung führt.“

Die Multichannel Extension für MA 1 unterstützt in ihrer ersten Version Surround-Systeme wie Quad, 5.1 und 7.1 sowie immersive Setups in 5.1.4- oder 7.1.4. - bestehend aus netzwerkfähigen Neumann-Lautsprechern und bis zu vier Subwoofern. Darüber hinaus bietet MA 1 v2.0 eine Reihe von Detailverbesserungen auch für Stereosysteme. So wurde die Nutzerführung optimiert, und für eine bessere Übersicht werden die korrigierten und unkorrigierten Frequenzgänge nun gleichzeitig angezeigt.

MA 1 v2.0 für Stereosysteme ist ein kostenloses Update für alle Besitzer von MA 1. Das Upgrade auf MA 1 Multichannel Extension ist ab sofort erhältlich und erfordert ein MA-1-Messmikrofon sowie eine Installation von MA 1 v2.0.

