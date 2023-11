Layher Event-Stammtisch am 23. November

Am 23. November 2023 veranstaltet Layher für Kunden und Interessenten wieder einen Event-Stammtisch, dieses Jahr in der Biosphäre in Potsdam. Der Branchentreff für die Veranstaltungstechnik bietet eine Plattform für den Erfahrungsaustausch und informiert mit Fachvorträgen von Referenten und Layher-Spezialisten auch zu aktuellen Branchenthemen.

Joachim Seiz beispielsweise erläutert, wie der Prozess Layher SIM in Verbindung mit der integrierten Softwarelösung LayPlan Suite die Digitalisierung gerüstspezifischer Arbeitsabläufe für Kunden erleichtern soll, während Michael Öhlhorn angesichts der Zunahme von Extremwetterereignissen mit dem Vortrag „Donnerwetter! Blitzschutz bei Veranstaltungen“ ein häufig unterschätztes Thema behandelt.

Die Vorträge von Matthias Moeller über die neue DIN EN 17879 für Fliegende Bauten sowie den Branchenstandard SQP5 für die Aufstellung und den Betrieb nicht ortsfester Bühnen und Bühnenüberdachungen runden das Vortragsprogramm ab.

Aktuelle Neuheiten aus dem Hause Layher sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen. Der Event-Stammtisch fungiert als Baustein der „Mehr möglich“-Kampagne des Herstellers von Systemgerüsten mit Sitz in Güglingen-Eibensbach. Anmeldungen zum Layher Event-Stammtisch sind unter www.evs.layher.com möglich.

(Foto: Layher)

www.layher.com