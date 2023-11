Deutscher Expertenrat Besuchersicherheit ist Partner in Sicherheitsfragen bei der Future Of Festivals

Gemeinsam mit den Unternehmen EventAssec, BO (Backoffice) und AVB-Akademie steht der Deutsche Expertenrat Besuchersicherheit (DEB) auf der Messe Future Of Festivals am 24. und 25. November 2023 in der Arena Berlin als Partner in Sicherheitsfragen zur Verfügung.

Auf der Messe, die sich an Veranstalter, Dienstleister, Fachkräfte, Uni-Absolventen und interessiertes Publikum richtet, präsentieren sich zudem rund 200 Veranstalter, Dienstleister und branchennahe Unternehmen unter anderem mit ihren Neuheiten.

Darüber hinaus sprechen bei dem dazugehörigen Kongress über 100 nationale und internationale Speaker über die Wandlungen und Herausforderungen bei Live-Veranstaltungen. Auch darin ist der DEB als Partner in Sicherheitsfragen eingebunden.

So moderiert Olaf Jastrob, Vorstandsvorsitzender des DEB, am 24. November um 14 Uhr eine Podiumsdiskussion, die sich mit dem Thema „Sicherheit und Kommunikation“ befasst. Mit dabei sind unter anderem Yvonne Heckl (Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller), Oliver Vordemvenne (I-Motion GmbH Events & Communication) und Jens Hillenkötter (Nocturne Drones).

www.expertenrat-besuchersicherheit.de