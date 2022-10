Volker Wolf

Mit Volker Wolf besetzt der Degefest, Verband der Kongress- und Seminarwirtschaft, den neuen Vorstandsbereich „Tagungsgastronomie“. Mit dieser Personalie schließt der deutsche Fachverband eine Lücke, deren Bedeutung gerade in der Pandemiezeit noch einmal gestiegen ist.

Wolf wird ab sofort den Wissensaustausch nach innen und außen suchen. Dabei sollen die Themen Speisen und Getränke, Fachpersonal und Hardware ebenso zu den Aufgaben zählen wie die Bewertung und interne Kommunikation aus allen Bereichen der Gastronomie. Innerhalb des Verbandes plant Wolf Treffen der gastronomischen Führungskräfte, die bei wechselnden Mitgliedsbetrieben stattfinden sollen.

Volker Wolf ist Betriebswirt für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Als Geschäftsführer der Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen GmbH leitet er die Geschicke eines Veranstaltungshauses, in dem er in den Jahren zuvor Prokurist und verantwortlich für die Bereiche Gastronomie und Besuchermanagement war.

Zwischenstationen waren die Hotels Adlon, Kempinski Bristol und Grand Hotel Esplanade in Berlin sowie das Arabella Sheraton Atlantis in Zürich. Leitende Funktionen nahm Wolf auf den Schiffen „MS Deutschland“ und „Aida“ wahr. Außerdem war er in verschiedenen Führungsfunktionen für die Kurhaus-Gastronomie Gerd Käfer und Roland in Wiesbaden tätig.

(Foto: Degefest)

www.degefest.de