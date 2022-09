Riedel übernimmt IP-Spezialist SDNsquare

Riedel investiert weiter in technologisches Know-how rund um das schnell wachsende Geschäft mit Live-IP-Infrastrukturen und -Netzwerken. Die Wuppertaler erweitern ihr Kompetenzteam im Bereich Echtzeit-IP-Netzwerkorchestrierung und Software Defined Networks (SDN) mit der Übernahme des belgischen Unternehmens SDNsquare.

SDNsquare ist ein Technologieanbieter von SDN-Lösungen für komplexe IP-Medieninstallationen. Die Technologie von SDNsquare kam in zahlreichen IP-basierten Projekten zum Einsatz und wurde bereits bei großen Sportevents wie Roland Garros, den Olympischen Sommerspielen in Tokio und den European Championships München 2022 genutzt.

„SDNsquare ist ein Innovator in Sachen SDN-Orchestration im Medienbereich. Wir freuen uns sehr, das Team von SDNsquare in der Riedel-Familie willkommen zu heißen und ihre Technologien in unsere zukünftigen Lösungen zu integrieren“, kommentiert Rik Hoerée, CEO Product Division bei Riedel.

Henry Alexander, CEO von SDNsquare, fügt hinzu: „Jetzt Teil der Riedel-Familie zu sein, bedeutet Kontinuität und Weiterentwicklung unserer Kerntechnologie. Das SDNsquare-Team wird nun in das Riedel R&D- und Customer-Success-Team integriert und weiterhin von Gent aus arbeiten.“

(Foto: Riedel Communications/SDNsquare)

www.riedel.net