Michael Hartmann

ViewSonic verstärkt sein Team in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz): Ab sofort soll Michael Hartmann als Head of Marketing DACH zusammen mit seinem Team das Wachstum der Marke vorantreiben.

Zu seinen wesentlichen Aufgaben zählt dabei das konkrete Zielgruppenmarketing. Vor allem im Bildungsbereich möchte er Channelpartner und Kunden dabei unterstützen, den Weg in Richtung digitalen Lernens und hybriden Unterrichts zu gehen. Zusätzlich strebt er eine intensive Unterstützung des Vertriebs in den drei Ländermärkten sowie den Ausbau der generellen Markenbekanntheit an.

Nach seinem Studium an der Uni Münster mit den Schwerpunkten Marketing und Unternehmenskooperationen war Michael Hartmann in internationalen Rollen im Marketing und Projektmanagement sowohl in der Automobilindustrie als auch im Maschinenbau aktiv. Er bringt über zwölf Jahre Erfahrung in verschiedenen Marketing-Disziplinen mit.

(Foto: Oliver Wagner/ViewSonic)

www.viewsonic.com