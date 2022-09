Andreas Branse steuert Kaltenberger Ritterturnier mit Ion-Xe-Konsole von ETC

Das von Heinrich Prinz von Bayern produzierte Kaltenberger Ritterturnier, eine Mittelalter-Show auf Schloss Kaltenberg (Landkreis Landsberg am Lech), lockte vom 15. bis 31. Juli 2022 an neun Showtagen mehr als 100.000 Besucher an.

Die Show umfasste ein Ritterturnier, Pferde-Stunts und ein Rahmenprogramm mit Musikern, Tänzern, Gauklern und Jongleuren. Nach dem Ritterturnier fanden auf Schloss Kaltenberg zusätzlich zwei weitere Musik- und Reitershows statt: „Carmina Burana Cavallo 2022“ und „Deutschland Tattoo - Royal Music Show“.

Für die Entwicklung des Lichtdesigns und die Position des Stellwerkers bei allen Proben und Aufführungen dieser Events war Andreas Branse verantwortlich. Der hauptberufliche Lichtstellwerker am Staatstheater Augsburg betreut bereits seit 2011 das Kaltenberger Ritterturnier. In diesem Jahr steuerte Branse das Großevent zum ersten Mal auf einer Ion-Xe-Konsole von ETC.

Für die Produktion der Kaltenberger Ritterspiele waren 110 Cues nötig. Zum Einleuchten nutzte Branse die aRFR-App: „Damit konnte ich von der Spielfläche aus die konventionellen Scheinwerfer fokussieren sowie Presets korrigieren“, erklärt er. „Dazu kamen Effekte wie Nebel- und Windmaschinen, die über den ETC Eos Motorized Fader Wing 20 manuell gesteuert wurden.“ Ein Setup, das - bei Bedarf - schnelles Eingreifen ermöglichte: „Das ist manchmal nötig, wenn beispielsweise ein Pferd durchgeht“, sagt der Lichtstellwerker. „Da muss man sofort reagieren und für ein Wegelicht sorgen.“

Zum weiteren Setup der Produktion gehörten unter anderem zwei ETCnomad-USB-Dongles (als Backup-System), zwei Netzwerk-Switches und zwei DMX/RDM-Four-Port-Gateways, alle von ETC. Mit diesem Equipment hat Branse auch die beiden dem Ritterturnier nachgereichten Großereignisse auf Schloss Kaltenberg gesteuert: „Carmina Burana Cavallo 2022“ und „Deutschland Tattoo - Royal Music Show“.

(Fotos: Kaltenberger Ritterturnier/Chris Roch/Markus D.)

