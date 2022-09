G+B Akademie setzt berufsbegleitenden Lehrgang „Gepr. Meister/in für Veranstaltungstechnik“ fort

Der nächste von der G+B Akademie angebotene berufsbegleitende Lehrgang „Gepr. Meister/in für Veranstaltungstechnik“ startet am 13. Oktober 2022.

Das seit 2006 eingesetzte Lehrgangskonzept des „Blended Learning“ - eine Kombination aus internetbasierter, von Dozenten intensiv betreuter Lernplattform und wenigen Präsenztagen - soll es ermöglichen, die Anforderungen des Jobs und die Weiterbildung zum Meister unter einen Hut zu bringen.

Während des Corona-Lockdowns wurde dieses Konzept zu einer weitgehend onlinegestützten Unterrichtsform weiterentwickelt. Der Lehrgang gliedert sich weiterhin in Onlinephasen und Präsenzphasen, der Großteil der Präsenzphasen wird jedoch in virtueller Präsenz über Zoom stattfinden. Lediglich sechs Tage werden in realen Präsenztagen vor Ort in der Akademie durchgeführt.

Foto: Lehrgangsleiter Jan Wegner. (Foto-Copyright: Gahrens + Battermann)

www.gb-akademie.de