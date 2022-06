Zweite SOMM Dealer Days im Oktober in Berlin

Die nächsten SOMM Dealer Days werden vom 29. bis 30. Oktober 2022 erneut in Berlin stattfinden. Das Konzept der vereinten Hausmessen führender Hersteller und Vertriebe von Musikinstrumenten und Musikequipment geht damit in die zweite Runde. Das Debüt hatte im vergangenen Jahr stattgefunden.

Neu ist, dass neben den Mitgliedern des europäische Branchenverbandes Society Of Music Merchants (SOMM) alle Branchenakteure der MI-Branche aus Deutschland und Europa an der zweitägigen Veranstaltung teilnehmen können. Musikverlage und Freie Musikschulen sind ebenfalls eingeladen, bei dem Veranstaltungs-Format mitzumachen.

Der reine B2B-Event wird auch in diesem Jahr wieder mit einer Produktausstellung (MI-PopUp), einem Gala-Netzwerkabend sowie einem erweiterten Business-Kongress (MIBKON) an den Start gehen. Ergänzend zum bestehenden Konzept des vergangenen Jahres verändert der Veranstalter und Ausrichter die Teilnahmebedingungen und eröffnet auch Nicht-Mitgliedern die Möglichkeit auszustellen. Die SOMM Dealer Days sind derzeit der einzige B2B-Schauplatz für die gesamte Klaviatur an Musikinstrumenten und -Equipment sowie branchenverwandten Bereichen in Europa.

Die Tagesfolge der SOMM Dealer Days 2022 wurde auf Samstag und Sonntag gelegt, da so mehr Fachhändler an dem B2B-Event teilnehmen können. Die Flächen der Produktausstellung sollen in diesem Jahr kompakter angeordnet sein als bei der Erstauflage, um dem Anliegen der Ausstellenden nachzukommen, kürzere Wege anzubieten. Zudem soll das Spektrum der Ausstellenden erweitert und das Vortragsangebot der Konferenz vergrößert werden.

Ziel des Events ist es, Industrie und Musikfachhandel zur selben Zeit an einem Ort zusammenzubringen, flankiert von einem speziell auf die Branchenteilnehmer ausgerichteten Kongress sowie einer Abendveranstaltung für alle ausstellenden Unternehmen, Fachbesucher und Gäste.

www.somm.eu