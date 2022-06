Lawo präsentiert Innovationen auf der InfoComm

Auf der diesjährigen InfoComm präsentiert Lawo die neuesten Innovationen aus seinem Portfolio für AV-Anwendungen. Auf dem Messestand W2955 können sich Besucher mit Tools vertraut machen und mit Produktmanagern und Experten von Lawo Projekte besprechen.

Lawos Home-Management-Plattform für IP-basierte Medieninfrastrukturen deckt nun auch Video-, Audio- und Radioprodukte ab. Darüber hinaus steht sie auch Drittanbietern offen, sodass deren Produkte nativ in die Home-Plattform integriert werden können. So hat Merging Technologies angekündigt, dass mehrere seiner Produkte Home in wenigen Wochen unterstützen werden.

Unterstützung für NMOS IS-04 und IS-05 ist ebenfalls verfügbar. Home ist nativ in die neue .edge-SDI/IP-Plattform integriert und unterstützt diverse videospezifische Features. Darüber hinaus erweitert Home seine Audio-Features: Redundanz-Failover, globale System-Snapshots für Konsolen der mc²-Serie, containerisierte MCX auf demselben Home-Cluster und flexible 96-kHz-Unterstützung.

Lawo .edge (dot edge) ist ein Home-nativer, sofort einsetzbarer IP-Ersatz für herkömmliche SDI-Router anhand von Hardware- und -Software-Bundles. Es besitzt das Potential eines umfassenden Routingsystems, das sich jedoch den Anforderungen entsprechend in der Nähe der relevanten Quellen und Senken befinden kann. Das kompakte 2-HE-Gehäuse von .edge bietet Platz für bis zu 192 HD-BNC-Anschlüsse über vier I/O-Rückplatten mit jeweils 48 Ein- und Ausgängen. Die Anzahl der aktiven Anschlüsse wird durch die vom Anwender installierten Lizenzen bestimmt.

.edge unterstützt Bandbreiten von 25 Gbps und 100 Gbps und basiert auf einer „Pay-as-you-go“-Strategie, die es Anwendern ermöglichen soll, mit einer geringen Anzahl von SDI-Ein- und Ausgängen für den SD- oder HD-Betrieb zu beginnen. Je nach Bedarf können sie später auf Quad-Link-3G- oder 12G-UHD-Setups umrüsten. Von Haus aus sind alle Anschlüsse 12G-fähig.

Die V-Matrix-Apps wurden weiterentwickelt und bieten diverse Verbesserungen sowie die Unterstützung für neue Endbenutzergeräte. Das herstelleragnostische IP-basierte Steuerungssystem VSM (Virtual Studio Manager) bietet ebenfalls neue Funktionen: Eine engere Integration mit Arista-Switches soll Herausforderungen im Zusammenhang mit der Sichtbarkeit, Redundanz und Bandbreitenverwaltung lösen, während Funktionen, die für die weltweit größten Installationsprojekte entwickelt wurden, dem allgemeinen Funktionsumfang ständig hinzugefügt werden.

Die Smart-Suite für die Systemüberwachung und Echtzeit-Telemetrie von Netzwerken unterstützt jetzt sowohl JPEG-XS als auch NDI. Alle Pakete bieten eine automatische Erkennung aller Geräte im Netzwerk. Spezielle Optionen für Power-User umfassen das Hinzufügen von Codecs, herunterladbare Alarmprotokolle, eine „Big Data“-Reporting-Funktion, die einen Zeitraum von dreißig Tagen abdeckt, und ein Smart-QC-Monitoring-by-Exception-Tool für auswählbare Streams. Diese sind als Lizenz-Optionen erhältlich.

Die neue Software-Version 10.2.4 für die Audioproduktionskonsolen der mc²-Familie und die Software-definierte A-UHD Core Ultra-High Density IP Audio Engine unterstützt ab sofort auch die 48-Fader-Version der mc²36-Konsole. Während die dynamische TC-Automation für das mc²36 ein kostenpflichtiges Add-on ist, gehört sie zur Ausstattung der mc²56- und mc²96-Pulte. Weitere Neuerungen sind ein De-Esser (mit De-Ess- und De-Boom-Modus), die flexible Koexistenz von 48 kHz und 96 kHz innerhalb der Audioproduktionsumgebung, eine Merging-Pyramix-Oasis-Steuerung und die Unterstützung von 64-Kanal-I/O-Karten (MADI, Dante SRC und MADI SRC) durch Lawos Power CoreGateway, das nun bis zu 256 Kanalströme unterstützt.

Lawos neues Radiomischpult Diamond ist ein AoIP-Mischpult der nächsten Generation mit einem modularen Design und optionalen Touchscreens in der „Virtual Extension“, die sich nahtlos in die Komponenten der Mischpultoberfläche integrieren lässt und diese erweitert. Diamond eignet sich für diverse AV-, Radio-, TV- und HSR-Anwendungen, wie zum Beispiel Self-Op-Studios, Remote-Studios, Remote-Produktionen, redaktionelle Arbeitsbereiche und Ü-Wagen. Es verfügt über neue Funktionen und Optimierungen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe für Moderatoren.

(Foto: Lawo AG)

www.lawo.com