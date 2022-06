Green-Go School bei Cast in Hagen

Der Distributor Cast lädt alle Interessierten zur Green-Go School am 22. Juni 2022 ein. Die Veranstaltung am Cast-Firmensitz in Hagen richtet sich an Neueinsteiger in das System, die einen ersten Überblick über seine technischen Möglichkeiten und die Konfiguration erhalten möchten, sowie an bestehende Nutzer, die mehr über die neue Green-Go-5-Software erfahren möchten.

Green-Go ist ein modulares, digitales Intercom-System, welches ohne Masterstation bzw. zentrale Matrix auskommt. Die Green-Go School führt strukturiert in den Systemansatz ein und grenzt die Lösung gegen andere Intercom-Systeme am Markt ab. Teilnehmer erfahren, was das System leistet, wie es funktioniert und entsprechend der Anwenderbedürfnisse eingerichtet werden kann. Des Weiteren werden die verfügbaren Systemkomponenten vorgestellt, und es wird erläutert, wie und in welchen Integrationsweisen sich diese zu einem System kombinieren lassen.

Der zweite Teil der Green-Go School widmet sich der neuen Software Green-Go 5. Dabei wird die neue Benutzeroberfläche präsentiert. Nach einer ersten Orientierung sollen Anwender eine eigene Konfiguration erstellen. Dabei lernen sie die Konfigurationsverwaltung, Sicherheitsaspekte, die Netzwerkübersicht und die Geräteverwaltung kennen. Auch auf die Konfiguration von drahtlosen Geräten wird eingegangen, bis hin zu komplexen Integrationen und Anwendungen. Der dritte Veranstaltungsteil widmet sich der Einrichtung von Interfaces aller Art sowie der Verbindung von Geräten und Systemen über Fremdnetzwerke (Scripting API).

Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Plätze begrenzt. Anmeldung sind unter https://www.castinfo.de/greengo-school-am-mittwoch-22-06-2022 möglich.

(Foto: Cast)

www.castinfo.de