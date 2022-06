Bewerbungen für Vectorworks Stipendium möglich

Zum sechsten Mal starten ComputerWorks und Vectorworks, Inc. das Vectorworks Stipendium, das junge Talente in designorientierten Studiengängen fördert. Die Bewerbungsphase wurde im Juni eröffnet und endet am 15. September 2022.

Das Vectorworks Stipendium unterstützt Studierende und Schüler, die ein Studium bzw. eine Ausbildung im Bereich Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder Veranstaltungsplanung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz absolvieren. Sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeiten können eingereicht werden.

Die Preisträger werden in einem zweistufigen Bewertungsverfahren von einer Jury aus Branchenexperten ermittelt: Die Gewinner der ersten Runde erhalten jeweils 2.500 Euro und qualifizieren sich automatisch für den Richard Diehl Award, der zusätzlich mit 7.000 US-Dollar dotiert ist. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 9. Dezember 2022.

Seit 2015 fördert das Vectorworks Stipendium junge Talente und zeigt auf, wie die nächste Generation von Planern die Welt verändern kann. In der letzten Bewerbungsphase seien rund 1.800 Einreichungen aus der ganzen Welt eingegangen. „Wir wissen, dass Studierende eine Menge Ausgaben für ihre Ausbildung haben, und wir möchten nicht, dass dies sie daran hindert, ihren beruflichen Weg zu gehen“, sagt Jen Hart, Academic-Marketing-Spezialistin bei Vectorworks.

„Unser Stipendium ist eine Gelegenheit für Studierende auf der ganzen Welt, ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und so die Chance zu nutzen, ihre akademischen Ziele zu finanzieren“, so Hart weiter. Bewerbungen können unter https://www.vectorworks.net/scholarship/ eingereicht werden.

Das Foto zeigt Entwürfe von Leslie Rahel Majer, Megumi Hari, Martyna Jaworska, Solange Lantigua und Lindi Patricia Oviedo Aguilar. (Foto-Copyright: Vectorworks)

