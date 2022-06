VIA vergeben zum zehnten Mal Preise der unabhängigen Musikbranche

Im September 2013 wurden die VIA (VUT Indie Awards) zum ersten Mal im Berliner Postbahnhof unter anderem an Modeselektor und DJ Koze vergeben. Seitdem zeichnet der Verband unabhängiger Musikunternehmer/innen (VUT) jährlich außergewöhnliches und innovatives Schaffen im Independent-Sektor aus. Kriterien sind dabei Qualität, Originalität und Neuartigkeit - unabhängig vom kommerziellen Erfolg. Die Independent-Branche bildet einen Anteil an jährlichen Neuveröffentlichungen von über achtzig Prozent.

Zum diesjährigen zehnten Jubiläum der VIA wurden die Bestimmungen zur Preisvergabe einer Reform unterzogen: In einem umgestalteten Abstimmungsverfahren entscheidet die Gesamtjury, bestehend aus allen Mitgliedern des VUT sowie weiteren 250 Profis aus unterschiedlichen Bereichen der Musikbranche, weiterhin über die Shortlists der einzelnen Preiskategorien. Die finale Entscheidung über die Preisträger treffen ab sofort jedoch neu gebildete Fachjurys.

Diese bestehen aus je sieben bis neun ausgewählten Experten, die repräsentativ für die Vielfalt der unabhängigen Musikbranche ein breites Spektrum an Genres, Hintergründen, Businesserfahrungen und Geschäftsbereichen vertreten. In den sieben Fachjurys wirken so etwa fünfzig Personen mit.

„So ein Awards-Jubiläum erlaubt mindestens drei verschiedene Blickwinkel: den leise nostalgischen, der ein wenig bedauert, dass das knietiefe Glitzerkonfetti nach dem VIA-Auftakt im Berliner Postbahnhof nie wieder zum Einsatz kam; den rückblickend stolzen, mit Preisträger/innen wie Noga Erez, Audiolith, The Notwist, Staatsakt, Danger Dan, Kat Frankie oder Aldous Harding unsere starke unabhängige Musikwirtschaft abgebildet zu haben; und den freudig zukünftigen, mit einer vielfältig und transparent besetzten Fachjury neue unabhängige Großartigkeit zu entdecken“, kommentiert die VUT-Vorstandsvorsitzende Dr. Birte Wiemann.

Das Jubiläum des VIA wird bei der Preisverleihung im Rahmen des Hamburger Reeperbahn Festivals im September 2022 gefeiert, wenn „unabhängige Großartigkeit“ in sieben Preiskategorien zum zehnten Mal gewürdigt werden soll. Hauptförderer der Awards sind die Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, Merlin und die GVL.

www.vut.de