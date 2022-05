Veranstaltungszentrum in Sevilla erhält Meyer-Sound-System

Das im spanischen Sevilla gelegene Cartuja Center CITE ist ein Veranstaltungszentrum für Konferenzen, Events und darstellende Künste. Der Gebäudekomplex umfasst mehrere Veranstaltungsorte unterschiedlicher Größe. Die Main Hall wurde unlängst mit mehr als 300 Meyer-Sound-Lautsprechern für große Konzerte und Theaterveranstaltungen ausgestattet.

Das Frontsystem basiert auf fünf Leopard-Line-Arrays, während zahlreiche kleinere Lautsprecher seitlich und an der Decke im gesamten Saal verteilt sind. Durch diese Installation können sowohl das Constellation-Raumakustiksystem als auch Spacemap Go, Meyer Sounds Spatial-Sound-Design- und Live-Mixing-Tool, eingesetzt werden. Laut Alvaro Elena von RMS Proaudio, dem spanischen Vertriebspartner von Meyer Sound, handelt es sich um das umfangreichste Meyer-Sound-System auf der Iberischen Halbinsel.

Mit einer flexiblen Bestuhlung, die in der größten Konfiguration Platz für mehr als 3.500 Personen bietet, kann die Main Hall sowohl physisch als auch akustisch für eine Vielzahl von Veranstaltungen optimiert werden. „Hier werden alle Arten von Veranstaltungen und Meetings abgehalten: von Klassischer Musik über Pop und Rock bis hin zu Kinovorführungen und Firmenveranstaltungen“, sagt Elena. „Man kann ein Klassisches Konzert am Nachmittag und ein Rockkonzert am Abend veranstalten, ohne dass man eine akustische Trennwand auf- und abbauen muss.“

Als sich das Cartuja Center CITE noch in der frühen Planungsphase befand, wurde RMS Proaudio zunächst mit der Installation eines Standard-Beschallungssystems beauftragt, Veränderungen der Raumakustik sollten durch mechanisch bewegte Panele ermöglicht werden. In dieser Zeit wurde das Meyer-Sound-Constellation-System vorgestellt, welches eine Kostenreduzierung und eine größere akustische Flexibilität ermöglichte.

Das Hauptbeschallungssystem, das für die Panorama-Effekte von Spacemap Go auf fünf Arrays erweitert wurde, besteht aus insgesamt 48 Leopard-Line-Array-Lautsprechern. Die tiefen Bässe werden von zwei Arrays mit je fünf kardioiden 900-LFC-Elements wiedergegeben, die hinter den beiden äußeren Leopard-Arrays geflogen werden. Zwei Ultra-X40- und sechs UPM-1P-Lautsprecher werden als Fills eingesetzt. Sieben Galaxy-Prozessoren sorgen für die Steuerung und Optimierung des Systems sowie für die Spacemap-Go-Effekte.

Mehr als 240 weitere Lautsprecher wurden im gesamten Raum installiert, um die verschiedenen Constellation-Akustikumgebungen zu schaffen und immersive Soundeffekte zu ermöglichen. Hier werden unter anderem Stella-4C-, Stella-8C-, MM-4XP-, UPM-1P-, UPJunior-Full-Range-Lautsprecher, HMS-10-Surround-Lautsprecher und M1D-Subs eingesetzt. 66 Miniaturmikrofone erfassen die akustische Umgebung: 34 im Zuschauerraum, sechzehn auf der Bühne und weitere sechzehn im Orchestergraben.

Das Raumakustiksystem im Cartuja Center CITE kann mit der ursprünglichen Spacemap-Funktion der CueStation-Software einzelne räumliche Klangbewegungen zu erzeugen. Im Jahr 2021 wurde das System jedoch auf das iPad-basierte Spacemap Go aufgerüstet.

(Fotos: Lolo Vasco)

