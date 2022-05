Lehrgang zum/zur Sachkundigen für Anschlagmittel und Traversen in der Truss Academy

Auch im Jahr 2022 bietet die Truss Academy Fortbildungen und Seminare für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender an. So findet vom 30. Mai bis 2. Juni 2022 ein viertägiger Lehrgang zum/zur Sachkundigen für Anschlagmittel und Traversen der Truss Academy bei Global Truss in Karlsbad statt.

Den Teilnehmern werden in einer Materialkunde die Eigenschaften und Grenzen von Aluminium, Traversen sowie Anschlagmitteln vermittelt. Zudem werden die Ablegereife, das Anschlagen von Traversen und weitere Themenfelder behandelt.

Durch praktische Versuche vor Ort kann das erlernte Wissen gefestigt und visualisiert werden. Nach abgeschlossener, erfolgreicher Prüfung erhalten die Teilnehmer am Ende des Lehrgangs ein Zertifikat.

Anmeldungen sind unter www.trussacademy.com oder per E-Mail an info@trussacademy.com möglich.

(Foto: Global Truss)

www.trussacademy.com