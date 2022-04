Next Robe Generation startet ins Sommersemester 2022

Auch im Sommersemester 2022 bietet die Robe Deutschland GmbH ein Nachwuchsförderprogramm für alle, die sich für Lichtdesign und Beleuchtungstechnik interessieren. Das NRG-(Next Robe Generation)-Programm richtet sich an Studierende und Auszubildende.

Am 7. April 2022 startet um 20:30 Uhr die fünfte Staffel der digitalen „Lichtgespräche“. Dieses Format bildet den Kern des Nachwuchsförderungsprogramms NRG Germany von Robe Deutschland und richtet sich an Berufsschüler und Studierende, denen Einblicke in die Industrie sowie direkter Kontakt und Austausch zur Industrie vermittelt werden sollen. Aber auch andere Interessierte aus der Branche sind laut Veranstalter herzlich willkommen.

Gast des ersten „Lichtgesprächs“ dieser Staffel ist der international tätige Lichtdesigner Martin Kuhn (Foto). In der Sendung geht es um seine Arbeit als Lichtdesigner bei Autopräsentationen. Ein weiterer Schwerpunkt des Abends liegt auf dem Thema halb- und vollautomatische Verfolgersysteme. Zwei weitere „Lichtgespräche“ sind für dieses Semester in Planung. Der YouTube-Link zu der Sendung ist unter https://www.robelighting.de/spot-on/nrg-next-robe-generation-germany zu finden.

NRG bietet im Sommersemester 2022 noch weitere Programmpunkte. So werden auch in diesem Jahr von der Robe Deutschland GmbH wieder Standführungen auf dem Robe-Stand der Prolight + Sound 2022 für Auszubildende und Studierende angeboten. Dabei werden technische Details der Produkte erklärt und live vorgeführt. Die Führungen werden von Auszubildenden und Studierenden für Auszubildende und Studierende organisiert und durchgeführt. Treffpunkt ist um 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr jeweils nach der Standshow neben dem Robe-Stand Richtung Hallenfoyer. Anmeldungen zu den Touren sind über die Website von Robe Deutschland möglich.

Auch die NRG Connect wird dieses Jahr wieder stattfinden, erstmals nicht nur digital, sondern live am 20. Juli 2022 an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Bei der NRG Connect stellen Absolventen ihre Abschlussarbeiten vor und können Feedback und Anregungen zu ihren Arbeiten einholen.

(Fotos: Robe Deutschland GmbH/Martin Kuhn)

