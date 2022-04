Neue Funktionen in Service Pack 3 für Vectorworks 2022

Vectorworks hat das dritte Service Pack (SP3) für Vectorworks 2022 veröffentlicht. Die Aktualisierung bietet unter anderem neue Integrationen bei den Vectorworks-Cloud-Services und Leistungssteigerungen durch den Einsatz der Unity Technologies Gaming Engine. Zu den Features gehören eine direkte Verbindung zu Twinmotion und die Unterstützung für .glTF innerhalb des MVR-Exports von Vectorworks Spotlight.

Zu den wichtigsten Erweiterungen der Vectorworks-Cloud-Services gehören eine neue Speicherintegration mit OneDrive, verbesserte Integrationen mit Google Drive und eine direkte Verbindung der Nomad Mobile App mit der iOS Files App. Anwender können direkt von ihrer bevorzugten Cloud-Speicherlösung auf Dateien zugreifen und diese bearbeiten. Der regionsspezifische Cloud-Speicher verbessert die Cloud-Synchronisationsgeschwindigkeit sowie die Up- und Download-Geschwindigkeit von Dateien.

Anwender können nun auch Redshift-Renderstile verwenden, wenn sie Renderings ihrer Dateien in der Vectorworks Cloud bearbeiten. Planer können die neueste LiDAR-Technologie nutzen, die mit iOS-Geräten verfügbar ist, wenn sie Punktwolken mit ihren mobilen Geräten scannen und erstellen.

„Die Implementierung der Unity-Spiele-Engine als Plattform für Augmented Reality, 3D und die Web-Ansicht von 3D-Modellen ermöglicht es uns, ein schnelleres und robusteres Erlebnis für alle zu liefern, die 3D-Designs jeder Größe im Web und über unsere mobile App Nomad betrachten und navigieren“, so Dave Donley, Director of Product Technology bei Vectorworks.

Mit SP3 wird der Prozess der Synchronisierung eines 3D-Modells zwischen Vectorworks und Twinmotion mit dem Datasmith-Direct-Link-Tool vereinfacht. Die neue Auto-Sync-Option sendet Änderungen am 3D-Modell in Vectorworks sofort an Twinmotion, wodurch der Export/Import-Prozess entfällt. Zusätzlich zur automatischen Synchronisierung mit Twinmotion unterstützt der Datasmith-Export jetzt auch Daten und Lichtinformationen, die im Unreal-Engine-Editor für datenreiche und detaillierte Modelle zugänglich sind.

Eine Aktualisierung des MVR-Workflows in Vectorworks Spotlight und Vision beinhaltet die Verwendung des neuesten .glTF/.glb-Dateiformats, um sowohl die aktuelle Technologie zu nutzen als auch die neuesten DIN-SPEC-15800:2022-Standards zu erfüllen. SP3 enthält außerdem mehrere Workflow-Verbesserungen für ConnectCAD, zusätzliche Qualitätsverbesserungen für Vectorworks Spotlight und Unterstützung für PosiStageNet (PSN) in Vision.

(Foto: Vectorworks, Inc.)

