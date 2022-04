Dolby-Tonmeister David Ziegler für den Grammy nominiert

Am 3. April 2022 werden in Las Vegas die 64. Grammy Awards verliehen. In 86 Kategorien werden Künstler, Produzenten und weitere Akteure des internationalen Musikgeschäfts für ihr Schaffen im vergangenen Jahr geehrt, darunter Dolby-Tonmeister David Ziegler.

Zusammen mit dem Team um Fritz Hilpert von den Elektronik-Pionieren Kraftwerk (Immersive Mix Engineer), Jason Banks (Immersive Mastering Engineer) und Tom Ammerman (Immersive Producer) hat Ziegler das Album „Dear Future Self“ von Booka Shade im 3D-Audio-Format Dolby Atmos abgemischt.

Das Album war bereits für die 63. Grammy Awards in der Kategorie „Best Immersive Audio Album“ nominiert, aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Verleihung im letzten Jahr jedoch verschoben.

(Foto: Dolby Laboratories)

www.dolby.com