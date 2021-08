Studio Berlin setzt Shure Axient Digital ADX5D für TV-Produktionen ein

Mit Musik- und Castingshows, politischen Talk-Formaten sowie Sport- und Live-Event-Produktionen hat sich Studio Berlin zu einem der größten TV-Studio-Betreiber Deutschlands entwickelt. Der Standort in Berlin-Adlershof umfasst neun Studios, in denen Drahtlossysteme der ULX-D- und Axient-Digital-Serien von Shure zum Einsatz kommen, unter anderem Axient-Digital-ADX5D-Slot-In-Kameraempfänger.

„Der zentrale Faktor bei unseren Produktionen ist die Frequenzknappheit“, erläutert Ansgar Otto, EB-Koordinator bei Studio Berlin und verantwortlich für die EB-Technik der mobilen Drehteams auf dem Studiogelände. Wie in vielen Regionen und Bereichen, kämpft auch Otto mit der Diskrepanz zwischen reduzierter Bandbreite und steigenden Anforderungen. „Wir wollen immer mehr Leute verkabeln, immer mehr senden und immer mehr produzieren.“

Vor diesem Hintergrund spielte die verfügbare Schaltbandbreite (184 MHz) der Axient-Digital-Plattform für Kai Bastian, Support Audio bei Studio Berlin, die entscheidende Rolle bei der Systemwahl. Aktuell kommen die kompakten ADX5D-Zwei-Kanal-Empfänger vor allem in den mobilen EB-Mischertaschen der Tonleute zum Einsatz - also überall dort, wo das festinstallierte Antennennetzwerk in den Studios nicht ohne weiteres hinkommt, ohne im Vorfeld umzuplanen oder sogar größere Umbau- und Investitionsmaßnahmen vorzunehmen.

Für Ansgar Otto ist die Kombination aus Axient-Digital-Rackkomponenten und den mobilen ADX5D-Empfängern im EB-Bereich die Lösung für die wichtigsten Herausforderungen im Audiobereich. Insbesondere im Zusammenspiel der ADX5D-Kameraempfänger mit den Möglichkeiten der ShowLink-Technologie haben sich für das Studio Berlin-Team neue Workflows in der täglichen EB-Praxis etabliert.

(Fotos: Shure/Studio Berlin)

www.shure.com