Johann Lafer kocht mit Prolights EclPanel TWCJr

Johann Lafer, österreichischer Koch, Unternehmer und Sachbuchautor, hat jüngst sein eigenes TV-Kochstudio mit Prolights EclPanel TWCJr ausgestattet. Für die Installation war die Eurolight GmbH aus Ingelheim zuständig.

Das EclPanel TWCJr bietet eine weite Palette an Farben sowie Weißtöne vom warmen bis in den kalten Farbtemperaturbereich, mit Farbwiedergabewerten von CRI >90 und TLCI >92. Neben der Steuerung per DMX oder W-DMX ermöglicht das EclPanel TWCJr auch die Einstellung direkt am Gerät.

Es steht unter anderem ein Modus zur Verfügung, in dem das Gerät segmentweise gesteuert werden kann. Dabei lassen sich diverse vorprogrammierte und anpassbare Effekte abrufen.

(Foto: Prolights/Lightpower)

www.lightpower.de