Clear-Com Arcadia vereint Partyline- und Matrix-Systeme

Clear-Com stellt mit der Arcadia-Zentrale eine skalierbare IP-Plattform der nächsten Generation vor, die alle drahtgebundenen und drahtlosen Partyline-Systeme einschließlich der FreeSpeak- und HelixNet-Familien integriert. Das System bietet bis zu 96 IP-Ports in einer einzigen Höheneinheit. Verschiedene Lizenzerweiterungen sind für die Zukunft vorgesehen.

Arcadia wurde in Zusammenarbeit mit zahlreichen Anwendern aus der Veranstaltungstechnikbranche entwickelt und stellt die nächste Entwicklungsstufe von Partylinesystemen dar, indem es digitale, analoge und AoIP-Intercom-Technologien in einem integrierten System kombiniert.

Arcadia kann durch seine Mischung aus 2-Draht- und 4-Draht-Audio- sowie Dante- und AES67-AoIP-Anschlüssen an eine breite Palette von Clear-Com- und Drittanbieter-Geräten angebunden werden. Darüber hinaus unterstützt es die gesamte Palette der digitalen FreeSpeak-Drahtlosreihe im 1,9-GHz-, 2,4-GHz- sowie 5-GHz-Frequenzband.

Zwei große Touchscreens sowie vier Drehgeber auf der Arcadia-Vorderseite ermöglichen sowohl Änderungen der Konfiguration als auch die Möglichkeit, die Zentrale als 4-Kanal-Sprechstelle zu verwenden. Parallel kann das System über eine neue, überarbeitete Version von Clear-Coms browserbasierter CCM-Software konfiguriert und überwacht werden.

„Die Arcadia-Zentrale ist im Wesentlichen der universelle Übersetzer, der alle unsere Partyline-Systeme in einem kompakten 1HE-Gehäuse integriert“, sagt Bob Boster, Präsident von Clear-Com. „Arcadia nutzt unser Partyline-Erbe, um eine Gruppenkommunikations-Plattform zu liefern, die eine nahezu endlose Erweiterung ermöglicht. Sie erfüllt somit die überwiegende Mehrheit an Anforderungen der Veranstaltungstechnikbranche sowie viele Anwendungen in anderen Märkten wie Rundfunk, Luft- und Raumfahrt und Marine/Offshore.“

(Foto: Clear-Com/Audio-Technica)

www.audio-technica.de