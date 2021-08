Audio-Technica präsentiert neues Podcast-Mikrofon

Audio-Technica stellt mit dem AT2040 ein neues dynamisches Podcast-Mikrofon mit Hypernierencharakteristik vor. Es wurde in Anlehnung an Audio-Technicas Broadcast-Mikrofon BP40 entwickelt, präsentiert sich in robuster Vollmetallausführung und eignet sich vor allem für die Produktion von Podcasts und anderem Kreativ-Content.

Durch die starke Richtwirkung des Hypernieren-Mikrofons steht die Stimme immer im Fokus, während andere Geräusche im Raum weitgehend ausgeblendet werden, um auch unter weniger optimalen Bedingungen eine professionelle Übertragungsqualität zu erzielen.

Zur weiteren Reduktion von Störgeräuschen ist das AT2040 mit einer eigens entwickelten, integrierten Mikrofonspinne ausgestattet, die durch ein Stativ, einen Ausleger oder andere Halterungen übertragene Stöße und Vibrationen dämpft. Der mehrstufige Windschutz kombiniert Schaumstoffgewebe mit einem Vliesfilter zu einem internen Poppfilter, um störende Popplaute beim Einsatz des AT2040 im Nahbereich zu vermeiden.

Das Mikrofon ist mit einem XLR-Ausgang ausgestattet, der einen Anschluss an Geräte mit branchenüblichen analogen Mikrofoneingängen ermöglicht, vom Computer-Audio-Interface im Homestudio bis hin zu professionellen Mischpulten. Im Lieferumfang des Mikrofons sind auch eine schwenkbare Stativhalterung mit Gewindeadapter (5/8"-27 auf 3/8"-16) sowie eine Tasche für die sichere Aufbewahrung enthalten.

www.audio-technica.com