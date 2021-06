ViewSonic präsentiert neuen Business-Monitor mit Docking-Funktion

ViewSonic präsentiert mit dem VG3456 ein neues Display in Überbreite für Home Office und den klassischen Büroeinsatz. Neben konventionellen Office-Anwendungen eignet sich das große Display auch für Grafikdesign, Software-Entwicklung und ähnliche Felder.

Der 34 Zoll große Monitor verfügt auf seinem SuperClear-VAPanel mit einem Seitenverhältnis von 21:9 über eine Auflösung von 3.440 x 1.440, also 2,4-mal so viele Pixel wie ein klassischer Full-HD-Monitor. Der VG3456 bietet einen Blickwinkel von 178 Grad, eine Lichtstärke von 300 cd/m2 und einen Kontrast von 3.000:1.

Das Gerät wird mit einer Reihe von Anschlussoptionen geliefert - darunter USB-Typ C, DisplayPort 1.2 und 2x HDMI 1.4 - und eignet sich ebenfalls für die Verknüpfung mit einem zweiten Monitor (Daisy Chain). Ein per USB-C-Kabel am Monitor angeschlossenes Notebook wird mit 90 W Ladeleistung ausreichend mit Strom versorgt, Bild und Ton werden wiedergegeben, und die an den USB-A-Ports des Monitors angeschlossenen Peripheriegeräte werden zum Notebook durchgeschliffen.

Das USB-Hub in der Version 3.2 bietet eine Ausgangsleistung von 1 x 5 V/900 mA und 1 x 5 V/2.1 A. Der RJ45-Gbit-Ethernet-Anschluss verwandelt den Monitor in eine vollwertige Dockingstation. Zwei 3-Watt-Stereolautsprecher liefern den Sound bei Video- und anderen Media-Anwendungen. Um die Augen der Nutzer zu schonen, verfügt der Monitor über einen Blaulichtfilter und die FlickerFree-Technologie. Das Display kann geneigt (-5 bis +40 Grad), um 120 Grad gedreht und um 130 mm in der Höhe verstellt werden.

(Foto: ViewSonic)

