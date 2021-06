Magnid eröffnet virtuellen Showroom

Mit dem Kick-off Event „Hybrid Showcase. Lead the New Normal“ hat die Agentur Proske Ziele und Möglichkeiten für eine wirkungsvolle und zeitgemäße Nutzung von hybrid durchgeführten Events vorgestellt. Für die Realisierung kam die Eventplattform Magnid zum Einsatz, die auf der Proske-Entwicklung Virtual Venue basiert.

Zu den Highlights der Veranstaltung zählte die Eröffnung des ersten Showrooms von Magnid, der jetzt für Führungen durch das virtuelle „Gebäude“ zur Verfügung steht. Die Visite beginnt am CO2-Tracker vor dem Gebäude, der eine Möglichkeit zur CO2-Berechnung und zum Vergleich mit realen Events schafft. Im Gebäude selbst gibt es auf zwei Etagen verschiedene Räume und Szenen, in denen Keynotes und Präsentationen rund um die Thematik Digital- und Hybrid-Events abrufbar sind. So steht beispielsweise in einem Raum der oberen Etage die Präsentation „Digital Revolution“ von Patric Weiler, Commercial Director bei Magnid, zur Verfügung, die er aus seinem Whitepaper über die Anforderungen von Eventplattformen abgeleitet hat.

(Foto: Magnid)

www.magnid.com

https://proske-hybrid.live.virtualvenue.com/